Unihockey : ces jeunes Neuchâtelois ont créé leur équipe pour les prestigieux Prague Games

La Team Floorball Neuchâtel est issue de la formation des moins de 18 ans commune aux clubs ...
Unihockey : ces jeunes Neuchâtelois ont créé leur équipe pour les prestigieux Prague Games

La Team Floorball Neuchâtel est issue de la formation des moins de 18 ans commune aux clubs de Corcelles et La Chaux-de-Fonds. Trois joueurs se sont démenés pour vivre l’expérience d’un des plus grands tournois du monde destiné à la relève. 

Arthur Dubois, Mahé Dainotti et Livio Sturny, les trois piliers de la Team floorball Neuchâtel. Arthur Dubois, Mahé Dainotti et Livio Sturny, les trois piliers de la Team floorball Neuchâtel.

Si vous n’avez jamais entendu parler de la Team Floorball Neuchâtel, c’est normal. Elle est une toute nouvelle venue dans l’unihockey neuchâtelois. Cette formation est issue de l’équipe des moins de 18 ans commune aux clubs de Corcelles et La Chaux-de-Fonds, qui évolue en Ligue B sur grand terrain.

Trois joueurs se sont lancés par amitié, afin de prolonger l’aventure au terme de leur parcours chez les juniors. Mahé Dainotti, Arthur Dubois et Livio Sturny ont formé un effectif de 17 joueurs, créé un maillot, un compte Instagram et sont allés chercher 17'000 francs de sponsoring pour participer aux Prague Games.

Ce tournoi, l’un des plus grands du monde pour la relève, accueille quelque 300 équipes du 8 au 11 juillet. Jouer sous une nouvelle bannière, plutôt qu’au nom d’un des deux clubs, a offert aux fondateurs « une liberté de mouvement », explique Arthur Dubois.

Arthur Dubois : « On a pu choisir entièrement notre contingent, créer notre maillot – on voulait jouer en rose – et solliciter d’autres sponsors. » 

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Cette Team floorball Neuchâtel, formé de potes du Haut et du Bas du canton, est le fruit naturel du rapprochement entre Corcelles et La Chaux-de-Fonds, un partenariat qui propose ce qu’il y a de mieux en Suisse romande .

« C’est le manque de joueurs qui a poussé les deux clubs à s’unir pour former des équipes », rappelle Livio Sturny. 

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Mahé Dainotti a déjà participé aux Prague Games, par l’entremise de Bienne, son ancien club. C’est lui qui a motivé ses copains à se lancer dans l’aventure. « C’est un tournoi monstrueux. On prend des trams, on débarque dans des salles pleines d’équipes, on fait notre passage, on change de lieu, on reprend un train, on rejoue… Le soir, on se pose dans les chambres, on bouge un peu, on parle avec d’autres équipes. C’est ça tous les jours et c’est un bonheur ! », s’enthousiasme le Neuchâtelois. 

« Plus le tournoi avançait, plus on prenait confiance », se souvient Mahé Dainotti.

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L’ambition des Neuchâtelois dans la capitale tchèque est avant tout de se faire plaisir sur le terrain en affrontant des cadors et de découvrir d’autres styles de jeu. L’avenir de l’équipe après Prague n’est pas tout tracé, mais Mahé Dainotti, Arthur Dubois et Livio Sturny ne veulent pas en rester là. /vco


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