Unihockey : ces jeunes Neuchâtelois ont créé leur équipe pour les prestigieux Prague Games

Si vous n’avez jamais entendu parler de la Team Floorball Neuchâtel, c’est normal. Elle est une toute nouvelle venue dans l’unihockey neuchâtelois. Cette formation est issue de l’équipe des moins de 18 ans commune aux clubs de Corcelles et La Chaux-de-Fonds, qui évolue en Ligue B sur grand terrain.

Trois joueurs se sont lancés par amitié, afin de prolonger l’aventure au terme de leur parcours chez les juniors. Mahé Dainotti, Arthur Dubois et Livio Sturny ont formé un effectif de 17 joueurs, créé un maillot, un compte Instagram et sont allés chercher 17'000 francs de sponsoring pour participer aux Prague Games.

Ce tournoi, l’un des plus grands du monde pour la relève, accueille quelque 300 équipes du 8 au 11 juillet. Jouer sous une nouvelle bannière, plutôt qu’au nom d’un des deux clubs, a offert aux fondateurs « une liberté de mouvement », explique Arthur Dubois.