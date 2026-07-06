Loane Richard en quête d’expérience et de performances

La jeune nageuse neuchâteloise de 16 ans participe dès mardi aux championnats d’Europe juniors à Munich. L’athlète de Marin, qui participera à quatre épreuves, espère disputer une demi-finale lors de ces joutes.
Elle espère briller à l’international. Loane Richard va participer dès mardi et jusqu’à dimanche à Munich aux championnats d’Europe juniors de natation. La jeune Neuchâteloise de 16 ans a été sélectionnée pour les épreuves du 100m et du 200m papillon, du 400m quatre nages ainsi que pour le relais 4x100m quatre nages dames. Loane Richard « est déjà très heureuse » de participer à ces joutes continentales. « Disputer une demi-finale serait déjà un bonheur. Et pourquoi ne pas décrocher une finale avec le rêve de gagner une médaille. À voir la concurrence », s’exclame l’habitante de Marin.
Loane Richard « L’objectif, c’est aussi de faire les meilleures performances de ma vie. »
Munich étant proche, Loane Richard aura de la chance de pouvoir compter sur le soutien de sa famille, « et ça, c’est vraiment cool », lance-t-elle.
La Neuchâteloise avait déjà participé aux championnats d’Europe l’an dernier. Un vécu qui devrait lui permettre de gérer l’enchainement des épreuves, selon elle. « Même si c’est un défi. Il y a six jours de compétition, alors que d’habitude j’en fais quatre au maximum. On verra bien ce que ça donne. »
« Participer à une compétition internationale, c’est déjà incroyable. »
Objectif JO 2032
Loane Richard entend surtout acquérir de l’expérience en vue de la suite de sa carrière, car elle ne manque pas d’ambition. « À l’avenir, j’espère pourvoir me qualifier pour les championnats d’Europe élites et les championnats du monde. Et en fonction de comment je progresse, aller aux JO de 2032. Des objectifs lointains certes, mais qui me motivent », conclut Loane Richard. /jpp