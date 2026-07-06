Loane Richard en quête d’expérience et de performances

Munich étant proche, Loane Richard aura de la chance de pouvoir compter sur le soutien de sa famille, « et ça, c’est vraiment cool », lance-t-elle.

La Neuchâteloise avait déjà participé aux championnats d’Europe l’an dernier. Un vécu qui devrait lui permettre de gérer l’enchainement des épreuves, selon elle. « Même si c’est un défi. Il y a six jours de compétition, alors que d’habitude j’en fais quatre au maximum. On verra bien ce que ça donne. »