Les rameurs neuchâtelois se parent de médailles

Une médaille d’or, une en argent et trois en bronze. C’est le bilan de la délégation neuchâteloise ...
Les rameurs neuchâtelois se parent de médailles

Une médaille d’or, une en argent et trois en bronze. C’est le bilan de la délégation neuchâteloise aux championnats de Suisse d’aviron qui se sont tenus ce week-end au Rotsee.

Les Neuchâtelois de la SNN sont revenus des championnats de Suisse avec cinq médailles (photo : Jean-Michel Billy). Les Neuchâtelois de la SNN sont revenus des championnats de Suisse avec cinq médailles (photo : Jean-Michel Billy).

De belles performances pour les membres de la Société nautique de Neuchâtel. Huit équipages ont participé ce weekend aux championnats de Suisse d’aviron au Rotsee dans le canton de Lucerne. Dans la compétition master, l’équipe du quatre mixte composée d’Alexandre Voisin, Delphine Reffay, Brice Heintzmann et Sarah Bernard Bourguignon décroche l’or et devient championne suisse de la discipline. Sur le quatre master hommes, Alexandre Voisin, Alexandre Aebi, Francis Ballet et Gilles Léchot ont décroché l’argent.

Le duo composé de Brice Heintzmann et Alexandre Voisin s’est adjugé le bronze. Gilles Léchot en a fait de même en ski master. Enfin, chez les juniors, Tonia Portmann et Roxann Klaye ont décroché la 3e place en double-skiff chez les moins de 15 ans. /comm-jpp


 

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