Les rameurs neuchâtelois se parent de médailles

De belles performances pour les membres de la Société nautique de Neuchâtel. Huit équipages ont participé ce weekend aux championnats de Suisse d’aviron au Rotsee dans le canton de Lucerne. Dans la compétition master, l’équipe du quatre mixte composée d’Alexandre Voisin, Delphine Reffay, Brice Heintzmann et Sarah Bernard Bourguignon décroche l’or et devient championne suisse de la discipline. Sur le quatre master hommes, Alexandre Voisin, Alexandre Aebi, Francis Ballet et Gilles Léchot ont décroché l’argent.

Le duo composé de Brice Heintzmann et Alexandre Voisin s’est adjugé le bronze. Gilles Léchot en a fait de même en ski master. Enfin, chez les juniors, Tonia Portmann et Roxann Klaye ont décroché la 3e place en double-skiff chez les moins de 15 ans. /comm-jpp