Deux tronçons d’autoroute seront fermés à la circulation pendant la nuit cette semaine. L’Office fédéral des routes (OFROU) annonce ce lundi que les tunnels sous la ville de Neuchâtel, entre Neuchâtel-Ouest et Neuchâtel-Serrière, seront inaccessibles de 22 heures à 5 heures du matin de mercredi à jeudi. La circulation sera bloquée dans les deux sens. Le tronçon d’autoroute entre Boudevilliers et Neuchâtel Vauseyon sera quant à lui fermé à la circulation les nuits du 8 au 10 juillet. Cette perturbation est due à des travaux électromagnétiques dans le tunnel des gorges du Seyon, explique L’OFROU dans son communiqué. /comm-crb
Fermeture nocturne des tunnels sous Neuchâtel
L’autoroute sera fermée dans les deux sens entre les sorties Neuchâtel-Ouest et Neuchâtel-Serrière ...
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