Coupe du Monde : la Police neuchâteloise prête à sanctionner les débordements

Célébrer, mais dans le respect : c’est en résumé le mot d’ordre de la Police neuchâteloise à l’heure des matches à élimination directe en Coupe du monde de football. Les forces de l’ordre ont rappelé ce lundi les règles à respecter et indiquent que des patrouilles supplémentaires seront déployées sur le terrain. Alors que l’Espagne en découdra avec le Portugal ce lundi dès 21 heures et que la Suisse affrontera la Colombie mardi à partir de 22 heures, les supporters doivent savoir que les nuisances sonores telles que les coups de klaxons ne seront pas tolérés après minuit.

« Il faut aussi respecter toutes les personnes qui travaillent le lendemain et qui ne sont pas forcément des fervents supporters de foot », indique Achille Ponzo, responsable de la Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise.