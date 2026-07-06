Coupe du Monde : la Police neuchâteloise prête à sanctionner les débordements

Certains comportements ne seront pas tolérés lors des célébrations qui suivent les matches de la Coupe du Monde de football. La Police neuchâteloise rappelle ce lundi les règles en matière de klaxons, d’engins pyrotechniques et de sécurité routière.
Célébrer, mais dans le respect : c’est en résumé le mot d’ordre de la Police neuchâteloise à l’heure des matches à élimination directe en Coupe du monde de football. Les forces de l’ordre ont rappelé ce lundi les règles à respecter et indiquent que des patrouilles supplémentaires seront déployées sur le terrain. Alors que l’Espagne en découdra avec le Portugal ce lundi dès 21 heures et que la Suisse affrontera la Colombie mardi à partir de 22 heures, les supporters doivent savoir que les nuisances sonores telles que les coups de klaxons ne seront pas tolérés après minuit.
« Il faut aussi respecter toutes les personnes qui travaillent le lendemain et qui ne sont pas forcément des fervents supporters de foot », indique Achille Ponzo, responsable de la Prévention de la criminalité à la Police neuchâteloise.
Achille Ponzo : « La passion du football ne justifie pas tous les comportements. »
Par ailleurs, la Police neuchâteloise rappelle que « l’usage de feux d’artifice et d’engins pyrotechniques » est strictement interdit et sera sanctionné. Les forces de l’ordre précisent également que les manifestations seront tolérées « durant une période maximale de soixante minutes à compter de la fin des rencontres », mais qu’après minuit, « le respect du repos nocturne sera exigé ».
Sur le plan de la sécurité routière, tout comportement dangereux, tel qu’excès de vitesse, non-respect des feux de signalisation ou des priorités, ainsi que toute mise en danger des piétons et autres usagers de la route « feront l’objet de dénonciations immédiates ».
« La Police neuchâteloise se garde le droit de fermer des routes ou de disperser la manifestation »
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