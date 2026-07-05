Même à 80 ans, le Solex pétarade sur le Plateau de Diesse

Le Plateau de Diesse s’est transformé en circuit pour vélomoteur ce samedi. Et pas n’importe lequel : le Solex, qui fête cette année ses 80 ans.

La mythique course de Solex du Plateau de Diesse s’est terminée à 17 heures pile, après 6 heures de combat acharné dans la cambrousse. 49 équipes se sont tiré la bourre à travers champs. Répartie dans 2 catégories, « Original » et « Tuning », chaque écurie est constituée de 3 à 6 coureurs, qui font des relais réguliers. Sur un tracé de 1,8 kilomètres, le but est de faire le plus de tours possibles, le tout dans une ambiance de festival.

Pour la Team Soflex, c’est un énième relais qui s’opère. Julien, un coureur local qui participe pour la première fois, s’active : « Ludo, prépare-toi. Quand Dimitri va arriver, tu presses le frein, vous changez, moi je mets un peu d’essence, et dès que c’est bon, tu pédales à fond ». Immersion dans cette course aux allures de festival.