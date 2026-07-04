Rupicapra : un festival fédérateur pour animer Sainte-Croix tout l’été

Eoliennes et feux bleus

Quelle que soit le parcours de l’équipe de Suisse à la Coupe du monde, la fanzone du Rupicapra sera ouverte pour les deux demi-finales les 14 et 15 juillet dès 19h30. Pour la journée du dimanche 19 juillet, Jordan Hertig s’est entouré de ses collègues sapeur-pompiers pour proposer une journée « feux bleus » avec des démonstrations dès 10h ainsi que trois parcours d’un trail gourmand qui mèneront les participants autour des éoliennes et qui leur permettront de déguster des produits locaux. « Sans faire de la promotion pour l’éolien, l’idée est de montrer comment a été aménagée la région autour du parc éolien. » Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association romande Flavie en faveur des grands brûlés.