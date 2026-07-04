Rupicapra : un festival fédérateur pour animer Sainte-Croix tout l’été

La première édition du festival Rupicapra a démarré à Sainte-Croix en même temps que la Coupe du monde de football, le 11 juin. En plus de la fanzone qui connaît déjà un grand succès, des événements pour petits et grands animeront les prochains week-ends.
C’est un projet qui trottait dans sa tête depuis longtemps : Jordan Hertig, 31 ans, enfant de Sainte-Croix et fondateur d’une agence de communication et d’événementiel installée dans le village a lancé cette année le festival Rupicapra sur le parc du Collège de la gare. Au programme, une fanzone ouverte depuis le 11 juin pour diffuser sur grand écran les matches de l’équipe de Suisse de football pendant la Coupe du monde, et dès ce week-end des animations pour tous.
« On a décidé de passer le match d’ouverture et on s’est retrouvé avec une petite septantaine de personnes. »
Ce samedi, la Société cantonale des musiques vaudoises (SCMV) proposera un concert à 15h dans le cadre de son traditionnel camp de musique à Sainte-Croix avant une soirée cinéma avec une projection en plein air du film « Top Gun ». Dimanche, le festival prévoit une journée des familles avec une demi-douzaine de stands qui proposeront des animations pour petits et grands. « Le week-end suivant, nous demanderons un gros effort à la météo : il faudra qu’il neige samedi 11 juillet pour notre soirée Après-Ski et qu’il fasse sec pour notre journée Guinguette le dimanche », plaisante Jordan Hertig.
« L’idée est de proposer une multitude d’activités en tous genre. »
Eoliennes et feux bleus
Quelle que soit le parcours de l’équipe de Suisse à la Coupe du monde, la fanzone du Rupicapra sera ouverte pour les deux demi-finales les 14 et 15 juillet dès 19h30. Pour la journée du dimanche 19 juillet, Jordan Hertig s’est entouré de ses collègues sapeur-pompiers pour proposer une journée « feux bleus » avec des démonstrations dès 10h ainsi que trois parcours d’un trail gourmand qui mèneront les participants autour des éoliennes et qui leur permettront de déguster des produits locaux. « Sans faire de la promotion pour l’éolien, l’idée est de montrer comment a été aménagée la région autour du parc éolien. » Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association romande Flavie en faveur des grands brûlés.
« Il n’y a pas de chrono pour le trail. »
Après quelques jours de pause, le festival proposera encore un souper spectacle le 31 juillet ainsi qu’une Pools Party le 8 août dès 14h suivie d’une deuxième séance de cinéma en plein air. « La piscine des Replans étant fermée pour travaux, nous avons eu l’idée de proposer que chacun vienne passer la journée sur le parc du Collège de la gare avec sa pataugeoire en plastique », se réjouit Jordan Hertig en promettant de fournir l’eau pour remplir les bassins. /aes