Le Berock renait de ses cendres

Une édition gratuite et 100% suisse. Le BeRock Festival réunit amateurs de rock et villageois à La Grande Béroche depuis vendredi soir. Pour son retour après une année d’absence, le festival a choisi de retrouver une formule plus intimiste et accessible, celle qui lui avait permis de se faire un nom à ses débuts. Le BeRock a tout de même innové cette année, notamment en termes de lieu. Le festival se situe pour la première fois sur la place du port de Saint-Aubin. Cela permet notamment de profiter des infrastructures comme la salle des fêtes.





Un air de fête villageoise

Pierre Faivre, trésorier du BeRock Festival, explique que les restaurateurs, dont plusieurs food-trucks, et les encaveurs présents sont « uniquement de La Grande Béroche ». Une seconde partie du site, distincte de la scène musicale, est consacrée à un espace plus « cosy » au bord de la plage. Cela permet aux visiteurs de « manger, discuter et profiter », indique le trésorier.

Le lieu a aussi été salué par les artistes. Vincent Renevey, président du BeRock Festival, explique que Marc Storace a même indiqué souhaiter « venir vivre ici ». L’artiste, ancien membre du groupe Krokus, s’est produit vendredi soir sur la scène du BeRock. Il a notamment fait l’honneur de jouer un morceau de AC/DC avec le groupe local des Sales Gosses. Alix Leuba, guitariste du groupe et aussi responsable de la programmation du BeRock Festival, confie que c’est un « souvenir impérissable », marqué à jamais dans la mémoire du groupe en partie natif de la commune.