Record de participation au triathlon du Val-de-Ruz

Ils étaient 427 inscrits ce samedi pour participer à la compétition autour de la piscine d’Engollon. Un succès que les organisateurs doivent à la météo radieuse, mais aussi aux nombreuses catégories qu’ils proposent, comme l’olympique ou le nouveau relai à trois.
Les sportifs de la région ont à nouveau répondu présents pour le triathlon du Val-de-Ruz samedi. Sous un soleil radieux et des températures raisonnables, les courses se sont déroulées tout au long de la journée aux abords de la piscine d’Engollon. Catégories pour les enfants, différents types de relais, distance habituelle des 3athlon Jurassik Series ou distance olympique ; il y en avait pour tous les goûts et surtout tous les niveaux. Et ça plait, puisqu’il n’y avait jamais eu autant de participants, se réjouit Annick Dubois, coprésidente du triathlon du Val-de-Ruz. « On avait un record de 422, ça s’est joué de peu, on sera 428 aujourd’hui (ndlr : 427) », sourit-elle. « Notre triathlon olympique apporte une autre visibilité et aussi des personnes de France voisine et d’autres cantons », explique la coprésidente.
Annick Dubois : « On a aussi une météo qui a beaucoup joué en notre faveur. »
Le triathlon du Val-de-Ruz proposait une nouvelle catégorie cette année : le relai de trois participants. À savoir que chacun se lance sur une discipline. « Souvent il y a principalement la natation qui fait un petit peu peur, qui peut freiner certaines personnes à prendre part à notre manifestation », relève Annick Dubois. C’est donc une alternative, mais aussi un nouveau moyen de partager un moment entre amis ou en famille autour du sport. Et pourtant les organisateurs n’étaient, au début, pas forcément favorables à proposer la catégorie au Val-de-Ruz. « On était plutôt à vouloir que tout le monde fasse un triathlon complet », reconnait la coprésidente. « Mais il faut aussi innover, s’ouvrir ! »
« Ça nous permet d’amener une population différente. »
Régis Donzé et Carole Perrot vainqueurs
Sur la distance olympique, c’est-à-dire 1’500m de natation dans le lac de Neuchâtel depuis Auvernier, 36km de vélo et 9,75km de course à pied, la victoire est revenue à la triathlète de Prêles Carole Perrot. Chez les Messieurs, c’est le Franc-Montagnard Régis Donzé qui l’a emporté devant le Vaudruzien Loïc Ray. Blessé pendant quelques semaines, ce qui l’a empêché de participer à la première course des Jurassik Series à La Neuveville, Régis Donzé était particulièrement heureux sur la ligne d’arrivée. « En natation, je suis sorti en 4 ou 5, ce n’est pas vraiment mon point fort, mais après à vélo j’ai bien envoyé et réussi à remonter à la première place et prendre un peu d’avance. Et puis sur la course à pied, comme j’ai eu cette blessure, j’ai juste essayé de ne pas craquer, de garder le même rythme tout du long et ça l’a fait », analyse l’athlète de Saignelégier.
Régis Donzé : « J’ai quand même mis la combinaison, du coup j’avais chaud dans l’eau. »
Régis Donzé va tenter de participer à toutes les autres épreuves de la compétition de l’Arc jurassien pour jouer le classement général.
Pour Carole Perrot, la température du lac (25 degrés ce samedi) n’était pas un problème. « J’ai plutôt tendance à avoir froid, ça ne m’a pas spécialement gêné », relève la triathlète de Prêles. De bonnes sensations en natation, mais des réglages à faire encore sur son vélo et une petite mésaventure en course à pied. « J’ai reçu des mauvaises infos, du coup je me suis mise à speeder un peu au milieu », rigole Carole Perrot qui a finalement gagné avec plus de 4 minutes d’avance sur sa dauphine, la Chaux-de-Fonnière Ségolène Girard.
Carole Perrot : « J’ai dû reprendre connaissance de ce vélo de chrono sur lequel j’ai changé la position. »
Carole Perrot va à présent s’envoler pour les Championnats d’Europe de cross triathlon à Banyoles, en Espagne, mardi prochain. L’athlète de Prêles ne pourra pas forcément participer à toutes les manches des 3athlon Jurassik Series, en raison de collisions avec son agenda de courses nationales et internationales.
Sur la distance sprint, ou classique du championnat, c'est Sacha Wittwer et Inès Chifelle qui se sont imposés samedi à Engollon. /lgn
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