Record de participation au triathlon du Val-de-Ruz

Régis Donzé et Carole Perrot vainqueurs

Sur la distance olympique, c’est-à-dire 1’500m de natation dans le lac de Neuchâtel depuis Auvernier, 36km de vélo et 9,75km de course à pied, la victoire est revenue à la triathlète de Prêles Carole Perrot. Chez les Messieurs, c’est le Franc-Montagnard Régis Donzé qui l’a emporté devant le Vaudruzien Loïc Ray. Blessé pendant quelques semaines, ce qui l’a empêché de participer à la première course des Jurassik Series à La Neuveville, Régis Donzé était particulièrement heureux sur la ligne d’arrivée. « En natation, je suis sorti en 4 ou 5, ce n’est pas vraiment mon point fort, mais après à vélo j’ai bien envoyé et réussi à remonter à la première place et prendre un peu d’avance. Et puis sur la course à pied, comme j’ai eu cette blessure, j’ai juste essayé de ne pas craquer, de garder le même rythme tout du long et ça l’a fait », analyse l’athlète de Saignelégier.