Loïc Berger en bronze aux Mondiaux juniors

Le Neuchâtelois a pris la troisième place en relais ce samedi lors des Championnats du monde ...
Loïc Berger en bronze aux Mondiaux juniors

Le Neuchâtelois a pris la troisième place en relais ce samedi lors des Championnats du monde juniors de course d’orientation en Suède. Loïc Berger revient de Karlskrona avec un titre et une médaille.

Loïc Berger s’est paré de bronze en relais ce samedi en Suède. Loïc Berger s’est paré de bronze en relais ce samedi en Suède.

Nouveau podium aux Championnats du monde juniors de course d’orientation pour Loïc Berger. Le Neuchâtelois s’est paré de bronze ce samedi en relais. Accompagné de Matthieu Buehrer et de Gratian Boehi, Loïc Berger a terminé troisième à 1’59’’ du trio Finlandais. La victoire est revenue à l’équipe de Suède, à domicile à Karlskrona. L’orienteur neuchâtelois quitte ainsi les Mondiaux juniors avec un titre en relais mixte et le bronze en relais masculin. /lgn


 

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