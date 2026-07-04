Loïc Berger en bronze aux Mondiaux juniors

Nouveau podium aux Championnats du monde juniors de course d’orientation pour Loïc Berger. Le Neuchâtelois s’est paré de bronze ce samedi en relais. Accompagné de Matthieu Buehrer et de Gratian Boehi, Loïc Berger a terminé troisième à 1’59’’ du trio Finlandais. La victoire est revenue à l’équipe de Suède, à domicile à Karlskrona. L’orienteur neuchâtelois quitte ainsi les Mondiaux juniors avec un titre en relais mixte et le bronze en relais masculin. /lgn