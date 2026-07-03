Un obus à la rue des Parcs

La rue des Parcs à Neuchâtel en partie bouclée à la circulation jeudi soir vers 19h en raison de la découverte d’une relique de l’Entre-deux-guerres. Un obus datant des années 1920 a été repéré dans une petite brocante de cette rue de Neuchâtel. Un antiquaire l’avait obtenu d’un particulier en pensant que le projectile était vide, mais il contenait en réalité une charge explosive potentiellement dangereuse. C’est lui qui a donné l’alerte.

L’opération a réclamé l’intervention de Demunex (Déminage et élimination des munitions non explosées), le service de déminage de l’Armée suisse, en provenance de la Place d’armes de Thoune. Quatre spécialistes ont été mobilisés. Ils ont déployé un camion permettant de procéder au désamorçage d’explosifs en toute sécurité.





Instructions par haut-parleur

Une douzaine d’agents de la Police neuchâteloise et de la Sécurité publique de la Ville de Neuchâtel ont participé à l’opération, afin notamment d’interdire le périmètre à la circulation. Ils se sont également servis d’un drone pour délivrer des instructions aux habitants du voisinage, leur recommandant de garder les fenêtres ouvertes et les volets fermés et de s’éloigner autant que possible de la rue des Parcs. « C’est un drone qui est multitâches et désormais il est équipé d’un système de haut-parleur qui permet de diffuser des messages » explique Georges-André Lozouet, porte-parole de la Police neuchâteloise. C’est la deuxième fois que les forces de l’ordre s’en servent, après l’alerte chimique le mois dernier à Marin.