Travaux au passage à niveau de Bôle

Le passage à niveau de Bôle a besoin d’un coup de neuf. Les CFF vont procéder à des travaux d’entretien et de renouvellement de la voie ferroviaire du 12 juillet à 21h au jeudi 16 juillet à 14h, ainsi que durant la nuit du 19 au 20 juillet de 21h à 6h du matin, nous indique un communiqué ce vendredi.

Cela provoquera la fermeture complète de la route menant de Colombier à Rochefort. Seuls les piétons pourront traverser. Un itinéraire de déviation sera mis en place et dûment signalé à Rochefort et à la jonction d’Areuse.

Cette fermeture implique également la modification de la ligne de bus 120 entre Neuchâtel et Chambrelien/Rochefort. Le bus circulera selon son horaire et parcours habituel entre la gare de Chambrelien et les Grattes-de-Bises, ainsi qu’entre le giratoire de la gare de Colombier et Neuchâtel. Entre le bas et le haut de Bôle, un minibus sera mis en place pour contourner le village via le Pré-Vert. Tous les arrêts de Bôle seront desservis, mais TransN ne garantit pas les différentes correspondances. Plus d’informations sur les navettes mises à disposition ici.

Concernant le trafic ferroviaire, les trains R21 entre Auvernier et Noiraigue seront supprimés lors des travaux, les nuits du 12 au 16 juillet ainsi que celle du 19 au 20 juillet. Les R21 circuleront de Neuchâtel à Colombier. Des bus de remplacement seront mis en place entre Neuchâtel et Noiraigue, ainsi qu’entre le temple de Rochefort et Champ-de-Moulin. Les horaires des trains R21 entre Noiraigue et Buttes seront modifiés pour assurer les correspondances avec les bus de remplacement. Plus d’informations sur le site des CFF.

Le chantier a été planifié de manière à garantir l’accès sans restriction au festival ParaBôle qui se déroulera le week-end du 16 au 19 juillet. /comm-rle.