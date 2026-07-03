Alain Cherbuin, gardien du Grand Conseil neuchâtelois

Il veillait déjà sur les débats du Grand Conseil neuchâtelois en 1989. Le sergent à la gendarmerie de la Police de proximité de Neuchâtel Alain Cherbuin prendra sa retraite le 15 juillet, après plus de 38 ans de carrière.

Depuis 2021, il assure régulièrement la sécurité des députés lorsqu’ils se réunissent au Château de Neuchâtel. Ce mardi 30 juin, c’est lui qui était en poste, pour la dernière fois. A cette occasion, de nombreux députés et conseillers d’Etat sont venus lui serrer la main pour marquer le coup. Il faut savoir que, dès les débuts de sa carrière, Alain Cherbuin a été affilié à cette mission. Sa première session parlementaire remonte à 1989, mais ses souvenirs restent intacts. « Comme l’après-midi, j’avais la gym à Colombier. Je suis parti à midi et j’ai tout laissé en plan » ; un épisode qui a failli lui coûter un blâme.