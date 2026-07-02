Une centaine de visages pour explorer La Chaux-de-Fonds

Des personnes et des lieux. Depuis quelques jours, les portraits de Chaux-de-Fonniers ont fleuri dans l’espace public de la Métropole horlogère. C’est le projet « la Ville en visages » initié par l’association 1000 Mètres.

Elle a mandaté huit photographes. Leur mission : immortaliser chacun une douzaine de personnes plus ou moins anonymes dans un décor désigné par les modèles. On y trouve les anciens abattoirs, le jardin de la circulation, le temple St-Jean, la place des Marronniers ou des lieux moins connus comme le passage de la Feuille du dimanche et les Escaliers de la Capitaine.