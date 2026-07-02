Une centaine de visages pour explorer La Chaux-de-Fonds

Quels sont les endroits qui comptent vraiment pour les habitants de La Chaux-de-Fonds ? C’est ...
Une centaine de visages pour explorer La Chaux-de-Fonds

Quels sont les endroits qui comptent vraiment pour les habitants de La Chaux-de-Fonds ? C’est la question à laquelle tente de répondre le projet photographique « La Ville en visages » de l’association 1000 Mètres.

Emeline Fichot, présidente de 1000 Mètres et Johan Katz, devant l'affiche qui le montre dans un lieu qui lui tient à cœur, la quincaillerie Toulefer. Emeline Fichot, présidente de 1000 Mètres et Johan Katz, devant l'affiche qui le montre dans un lieu qui lui tient à cœur, la quincaillerie Toulefer.

Des personnes et des lieux. Depuis quelques jours, les portraits de Chaux-de-Fonniers ont fleuri dans l’espace public de la Métropole horlogère. C’est le projet « la Ville en visages » initié par l’association 1000 Mètres.

Elle a mandaté huit photographes. Leur mission : immortaliser chacun une douzaine de personnes plus ou moins anonymes dans un décor désigné par les modèles. On y trouve les anciens abattoirs, le jardin de la circulation, le temple St-Jean, la place des Marronniers ou des lieux moins connus comme le passage de la Feuille du dimanche et les Escaliers de la Capitaine.

Emeline Fichot, président de l’association : « Donner une autre dimension, loin des guides touristiques. »

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Les photographes retenus pour l’opération « La Ville en visages » avaient déjà participé à un précédent projet de 1000 Mètres centré sur la ville. Cette fois-ci, ce sont les habitants qui sont au cœur de leurs travaux. Pour que le décor choisi par les modèles soit aussi mis en valeur, les organisateurs ont demandé des clichés avec un cadrage américain.

« C’est coupé au milieu de la taille. »

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Johan Katz, constructeur de décors, s’est prêté au jeu dans les locaux de la quincaillerie Toulefer. Il a servi de modèle à la photographe Brigou, photographe autodidacte qui capte depuis vingt ans l’énergie des festivals et des artistes, principalement lors de manifestations culturelles dans les Montagnes neuchâteloises.

Johan Katz : « Les patrons de la quincaillerie m’ont sauvé la vie un nombre incalculable de fois. »

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Les lieux où les photos de « La Ville en visages » sont exposées sont indiqués sur une carte disponible sur le site de 1000 Mètres. Ils sont visibles durant les mois de juillet et août. Ce jeudi, les clichés sont projetés à la place du Marché à l’occasion des Jeudredis Bleus, dès 20h. /cwi

La Ville en visages. (Photo : Patrick Chollet) La Ville en visages. (Photo : Patrick Chollet)

La Ville en visages. (Photo : Patrick Chollet) La Ville en visages. (Photo : Patrick Chollet)


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