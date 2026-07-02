Philippe Rouault prend la présidence du Conseil communal loclois

Le Vert succède au popiste Michaël Berly comme président de l'exécutif de la Mère-Commune. ...
Philippe Rouault prend la présidence du Conseil communal loclois

Le Vert succède au popiste Michaël Berly comme président de l'exécutif de la Mère-Commune. La libérale-radicale Catherine Jeanneret assume la vice-présidence. 

La photo officielle du Conseil communal loclois (© XRP Photo). La photo officielle du Conseil communal loclois (© XRP Photo).

Philippe Rouault prend la présidence du Conseil communal du Locle, informe La Mère-Commune dans un communiqué jeudi. Le Vert, en charge du dicastère de l'environnement, de la cohésion sociale et de la culture, succède au popiste Michaël Berly, responsable du dicastère de la jeunesse, des sports, de la promotion et de la population. La libérale-radicale Catherine Jeanneret, en charge de l'urbanisme, des infrastructures, de la mobilité et de l'éducation, prend quant à elle la vice-présidence. 

La popiste Suzanne Zaslawski accède à la présidence du Conseil général loclois. /comm-rle


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