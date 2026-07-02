Philippe Rouault prend la présidence du Conseil communal loclois

Philippe Rouault prend la présidence du Conseil communal du Locle, informe La Mère-Commune dans un communiqué jeudi. Le Vert, en charge du dicastère de l'environnement, de la cohésion sociale et de la culture, succède au popiste Michaël Berly, responsable du dicastère de la jeunesse, des sports, de la promotion et de la population. La libérale-radicale Catherine Jeanneret, en charge de l'urbanisme, des infrastructures, de la mobilité et de l'éducation, prend quant à elle la vice-présidence.

La popiste Suzanne Zaslawski accède à la présidence du Conseil général loclois. /comm-rle