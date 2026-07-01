Philippe Allain est le nouveau directeur de l’Institut suisse de police

Un nouveau directeur à l’Institut suisse de police basé à Neuchâtel. Le commandant Philippe Allain, 50 ans, reprend les rênes de l’ISP ce mercredi 1er juillet. Une institution qui fête cette année ses 80 ans. Il succède à Fritz Lehzmann, qui avait repris ce poste ad interim au 1er octobre de l’année passée. Le nouveau directeur connait très bien le monde policier, puisqu’il était jusqu’à mardi commandant de la Police cantonale fribourgeoise.

L’ISP coordonne la formation policière et soutient la recherche dans toutes les thématiques policières possibles, comme l’a expliqué Philippe Allain mercredi dans La Matinale. « On est également responsable de la certification des policières et des policiers. On organise des cours de spécialistes ou de conduite pour les cadres de police. » L’ISP donne un cadre à ces formations, près de 300, qui sont délivrées par des professionnels. « Il y a 1'700 policières et policiers qui donnent des cours en Suisse au nom de l’institution. » Parmi ces formations, on peut citer les cours sur les explosifs, la technique de tir ou encore ceux liés aux drones.