Neuchâtel lance un appel à projets pour des espaces publics favorisant l’activité physique

Le canton de Neuchâtel souhaite encourager l’activité physique au quotidien en soutenant les ...
Neuchâtel lance un appel à projets pour des espaces publics favorisant l’activité physique

Le canton de Neuchâtel souhaite encourager l’activité physique au quotidien en soutenant les communes dans l’aménagement d’espaces publics et de bâtiments communaux. 

Le canton de Neuchâtel met en place une nouvelle mesure destinée à promouvoir le mouvement et la santé dans l’espace public. (Photo libre de droit). Le canton de Neuchâtel met en place une nouvelle mesure destinée à promouvoir le mouvement et la santé dans l’espace public. (Photo libre de droit).

Le canton de Neuchâtel met en place une nouvelle mesure destinée à promouvoir le mouvement et la santé dans l’espace public. Le Service cantonal de la santé publique (SCSP) et le Service cantonal des sports (SSPO) lancent conjointement un appel à projets à destination des communes, afin de soutenir des aménagements inspirés du design actif. Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 4 septembre 2026 et bénéficier d’un financement allant jusqu’à 25’000 francs.

Cette initiative, intitulée « Des espaces attr-actifs pour une commune en meilleure santé », vise selon le communiqué de la ville, à intégrer davantage d’activité physique dans le quotidien des habitants. L’objectif est d’encourager des aménagements qui incitent naturellement au mouvement, sans contrainte ni organisation spécifique.

Concrètement, le design actif consiste à repenser l’espace public et les infrastructures communales pour favoriser les déplacements et les activités spontanées. Cela peut prendre la forme d’une rue pensée pour la promenade, d’escaliers rendus plus accessibles et attractifs, ou encore de mobilier urbain invitant au jeu et à l’exercice physique.

Les projets retenus seront sélectionnés puis annoncés publiquement d’ici la fin de l’année. Les communes intéressées peuvent obtenir des informations complémentaires à l’adresse suivante : OPSP@ne.ch. /comm-aca


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