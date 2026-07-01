Un scooter abandonné a contraint un train régional de la compagnie française SNCF à s’arrêter sur la voie ferrée à la hauteur du Crêt-du-Locle, lundi en fin d'après-midi. La Police neuchâteloise, qui confirme l’information, précise que le véhicule avait été dérobé quelques minutes avant d’avoir été abandonné sur les voies par un auteur, pour l’heure, inconnu. Selon le porte-parole, Georges-André Lozouet, il n’y a pas eu de blessé, mais le trafic ferroviarie a été interrompu de 17h00 à 21h15. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances de l’accident. /lre
Le Crêt-du-Locle : un scooter volé termine sur les rails
Un accident a eu lieu lundi en fin d’après-midi sur la voie ferrée reliant La Chaux-de-Fonds ...
RTN
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