« Faites-nous rire » : Lord Betterave fait ses adieux (ou presque) avec tendresse et mauvaise foi

C’est une page qui se tourne dans « La Matinale » : après deux saisons passées à chambrer tout ce que le canton compte d’institutions, de traditions et de symboles sacrés, Lord Betterave tire sa révérence. Car derrière les piques sur Xamax, les finances cantonales, Didier Cuche ou encore Marin-Epagnier, l’humoriste a surtout livré une drôle de déclaration d’amour à Neuchâtel. Avec son style absurde et son autodérision assumée, il reconnaît finalement que le canton possède ce mélange rare de douceur de vivre, de sens de la fête et de capacité à rire de lui-même. Un territoire « chill », selon ses mots, où l’on peut aussi bien célébrer le NIFFF, Festi’Neuch ou les exploits de Loïc Meillard que défendre fièrement l’absinthe.

Mais que les auditrices et auditeurs se rassurent : ce départ n’est pas vraiment un adieu. Lord Betterave reviendra dès la rentrée avec un nouveau rendez-vous hebdomadaire baptisé « À balles perdues ». Un titre qui annonce déjà la couleur. Après avoir passé deux ans à tirer sur tout ce qui bouge dans le canton, l’humoriste semble avoir compris une chose essentielle : les Neuchâtelois adorent qu’on se moque d’eux… tant que c’est fait avec talent et affection. Et au fond, c’est peut-être ça, la vraie spécialité locale.