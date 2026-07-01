Des groupes qui ont marqué les esprits font leur retour au Buskers

Le festival reste gratuit et les artistes sont payés au chapeau. Environ 30% du budget provient des soutiens de la Loterie romande ou de la Ville de Neuchâtel. Le reste est issu des ventes de boissons, du pourcentage reversé par les foodtrucks et de la vente des badges et du programme. À ce sujet, Mayven Grillon lance un appel. « Nous cherchons encore des jeunes vendeurs motivés, dès 12 ans. De quoi se faire un premier petit salaire pour certains », conclut-elle.

La 35e édition du Buskers se tiendra du 11 au 15 août dans les rues du centre-ville et le 16 août à la Ramée à Marin. /jpp