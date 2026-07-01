Des groupes qui ont marqué les esprits font leur retour au Buskers

La 35e édition du festival des arts de la rue a été présentée mercredi matin. Une septantaine d’artistes venus du monde entier se produiront dans les rues du centre-ville de Neuchâtel entre le 11 et le 15 août.
Du loufoque, de l’humour corrosif, de l’impro au travers du cirque, de la danse et de la musique. Il y aura de la vie et de la joie au centre-ville de Neuchâtel du 11 au 15 août. Le Buskers y fera son retour. La 35e édition du festival des arts de la rue a été présentée mercredi matin par les organisateurs. « Pour cette édition anniversaire, nous avons réinvité des groupes que nous et le public avons beaucoup aimés », explique Mayven Grillon, membre du comité. « Il y en aura huit sur la vingtaine au programme, donc aussi pas mal de découvertes. Au total, cela représente une septantaine d’artistes de 15 pays, de Suisse, de Belgique, de Pologne, mais aussi du Brésil, d’Argentine, de Madagascar ou encore de l’ile Maurice », énumère Mayven Grillon.
Mayven Grillon : « On a encore eu énormément de postulations. On jouit toujours d’une bonne réputation. »
Une affiche colorée faite à Londres
Pour cette 35e édition, le comité a procédé un peu différemment des autres années en ne sollicitant pas des artistes du coin pour la réalisation de l’affiche. « Nous nous sommes approchés d’une artiste londonienne, Rebecca Glover, qui connaît le festival via des musiciens qui sont venus au Buskers. Elle travaille dans une école spécialisée, la New Woodlands School au sud-est de Londres. Et ce sont des élèves de sa classe qui l’ont conçue. »
« Une affiche colorée qui représente la diversité et la joie qu’on peut avoir au Buskers. »
Le festival reste gratuit et les artistes sont payés au chapeau. Environ 30% du budget provient des soutiens de la Loterie romande ou de la Ville de Neuchâtel. Le reste est issu des ventes de boissons, du pourcentage reversé par les foodtrucks et de la vente des badges et du programme. À ce sujet, Mayven Grillon lance un appel. « Nous cherchons encore des jeunes vendeurs motivés, dès 12 ans. De quoi se faire un premier petit salaire pour certains », conclut-elle.
La 35e édition du Buskers se tiendra du 11 au 15 août dans les rues du centre-ville et le 16 août à la Ramée à Marin. /jpp