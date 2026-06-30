Stefan Lutz prendra la direction de la CCNC

La Caisse cantonale neuchâteloise de compensation aura un nouveau directeur dès le 1er août prochain. Le Conseil d’État a désigné Stefan Lutz pour prendre les rênes de cette institution autonome de droit public. Il succédera à Mathieu Erb, récemment nommé vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales.

Fort d’expériences dans les secteurs privé et public, Stefan Lutz occupait depuis 2025 le poste de directeur des projets stratégiques chez Travizory Border Security SA. Entre 2017 et 2025, il a dirigé ProEmployeurs, une entité rattachée à l’Office du marché du travail du service de l’emploi neuchâtelois.

Titulaire d’un Bachelor en économie d’entreprise de l’Université de Wales et d’un Master en gestion de projet de la George Washington University, le résident de La Grande Béroche est quadrilingue. Le Conseil d’État met notamment en avant, dans son communiqué publié ce mardi, ses compétences en management et en marketing, ainsi que sa connaissance des enjeux politiques, financiers et économiques du canton.

À la tête de la CCNC, Stefan Lutz devra assurer le bon fonctionnement de l’institution et de ses 94 collaboratrices et collaborateurs. La caisse est active dans les assurances sociales du premier pilier, les prestations complémentaires AVS/AI et les allocations familiales.

Parmi les dossiers qui l’attendent figurent la poursuite de la Vision 2030 de l’établissement, l’adaptation de son organisation à la modernisation fédérale de la surveillance des caisses de compensation AVS, ainsi que le financement de ses caisses AVS et d’allocations familiales. /comm-yca