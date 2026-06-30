Bastien Monnet est décédé

L’infatigable président de la Fête du vin nouveau de Cressier s’en est allé à l’âge de 45 ans ...
Bastien Monnet est décédé

L’infatigable président de la Fête du vin nouveau de Cressier  s’en est allé à l’âge de 45 ans.

Bastien Monnet, président de la fête du Vin nouveau de Cressier. Bastien Monnet, président de la fête du Vin nouveau de Cressier.

Un personnage attachant de la vie associative de l'Entre-deux-Lacs s’en est allé. Bastien Monnet est décédé lundi soir à l'âge de 45 ans.

Bastien Monnet était depuis 10 ans le dynamique président de la Fête du vin nouveau de Cressier, dont les réseaux sociaux s’ornent ce mardi d’un bandeau noir pour lui rendre hommage. C’était aussi un passionné de ski. Sur le plan professionnel, il était chef de vente de Migros Neuchâtel-Fribourg.

Lors de la dernière édition de la célébration cressiacoise début mai, celle du cinquantième anniversaire, il évoquait ses souvenirs et disait sa joie de travailler en coulisses au succès de l’événement. « On ressent énormément de fierté parce que c’est tout le long de l’année qu’on travaille pour organiser cette fête ».

Bastien Monnet : « Ça restera un fait marquant pour moi mais également pour le village. »

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/jhi


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