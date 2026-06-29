« Ma Commune à la Une » : Saint-Aubin-Sauges

À Saint-Aubin-Sauges, le BeRock Festival s’apprête à retrouver les rives du lac après une édition 2024 marquée par des difficultés financières qui avaient fragilisé l’avenir de la manifestation. Pourtant, loin d’abandonner, un noyau de bénévoles s’est mobilisé ces derniers mois pour permettre au festival de renaître dans une formule repensée, plus raisonnable et davantage ancrée dans son territoire. Comme l’a expliqué Nicolas Bringolf, journaliste à Littoral Région, le soutien de la population, des entreprises locales et des autorités a joué un rôle décisif dans cette relance. Un attachement fort qui démontre à quel point le festival est devenu, au fil des années, un rendez-vous important pour La Grande Béroche.

Porté par un nouveau comité présidé par Vincent Renevey, le festival mise désormais sur un format plus compact, installé au port de Saint-Aubin, afin de garantir sa stabilité financière tout en conservant son esprit populaire et familial. Le retour de la gratuité, rendu possible grâce au sponsoring local et à plusieurs soutiens régionaux, illustre cette volonté de rendre l’événement accessible au plus grand nombre. Au-delà de la musique, le BeRock continue de se positionner comme un véritable lieu de rassemblement intergénérationnel, mêlant concerts, animations et gastronomie locale. Une dynamique qui reflète aussi l’engagement bénévole et le dynamisme culturel qui animent la région.