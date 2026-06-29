« Le dossier du lundi » : Les conseils du DFAE pour bien préparer son voyage

Les Suisses sont toujours plus nombreux à voyager, mais la situation sécuritaire se dégrade dans plusieurs régions du monde. La Département fédéral des affaires étrangères met en garde la population avant les grandes vacances d’été. Le DFAE constate que les demandes à sa helpline et les cas de protection consulaire sont en hausse ces dernières années. Le plus important est de bien préparer son voyage, répond Laurent Perriard, directeur suppléant de la Direction consulaire du DFAE à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /rle