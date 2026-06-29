« Le dossier du lundi » : Les conseils du DFAE pour bien préparer son voyage

Le Département fédéral des affaires étrangères constate une hausse des demandes des cas de ...
« Le dossier du lundi » : Les conseils du DFAE pour bien préparer son voyage

Le Département fédéral des affaires étrangères constate une hausse des demandes des cas de protection consulaire ces dernières années. Le DFAE souhaite mettre en garde la population avant les grandes vacances d’été.

Une habitante de Courtelary fait partie des touristes qui ont été témoins de l'incendie spectaculaire sur l'île de Rhodes. (Photo Molly Tuscher) Une habitante de Courtelary fait partie des touristes qui ont été témoins de l'incendie spectaculaire sur l'île de Rhodes. (Photo Molly Tuscher)

Les Suisses sont toujours plus nombreux à voyager, mais la situation sécuritaire se dégrade dans plusieurs régions du monde. La Département fédéral des affaires étrangères met en garde la population avant les grandes vacances d’été. Le DFAE constate que les demandes à sa helpline et les cas de protection consulaire sont en hausse ces dernières années. Le plus important est de bien préparer son voyage, répond Laurent Perriard, directeur suppléant de la Direction consulaire du DFAE à notre correspondante à Berne, Marie Vuilleumier. /rle

Laurent Perriard : « La première chose à faire c'est de se renseigner sur la réalité du pays. »

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