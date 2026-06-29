Le Jura, invité d'honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Le Jura sera l'invité d'honneur de la 99e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel, qui ...
Le Jura, invité d'honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Le Jura sera l'invité d'honneur de la 99e édition de la Fête des vendanges de Neuchâtel, qui se tiendra du 25 au 27 septembre. Le canton participera notamment au traditionnel corso fleuri du dimanche avec son propre char.

Le Jura, comme invité d'honneur, participera au corso fleuri avec un char (archives). CREDIT: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Jura, comme invité d'honneur, participera au corso fleuri avec un char (archives). CREDIT: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

« Après le Valais l’an dernier, place à un nouveau canton comme invité d’honneur », ont indiqué lundi les organisateurs de la Fête des vendanges. La place des Halles, sur l’espace Agri’culture, se parera aux couleurs jurassiennes.

Huit chalets consacrés aux spécialités jurassiennes permettront au public de découvrir les saveurs du terroir voisin. Des animations musicales rythmeront également le lieu tout au long du week-end, avec la participation de plusieurs Guggenmusik.

De son côté, la Fête des Vendanges sera l’invitée d’honneur de la 40e Braderie de Porrentruy, qui se tiendra les 28, 29 et 30 août. Une délégation d’une dizaine de représentants de la manifestation neuchâteloise fera le déplacement en Ajoie.

Elle prendra part au traditionnel cortège avec un char aux couleurs de la Fête des Vendanges et ira à la rencontre du public jurassien en offrant du vin neuchâtelois. Un stand dédié permettra également de promouvoir la manifestation et de présenter ses produits dérivés.

/ ATS


 

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