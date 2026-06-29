La commune de La Grande Béroche sensibilise à l’utilisation responsable de l’eau

Attention à votre consommation d’eau. La commune de La Grande Béroche souhaite sensibiliser ses habitants à l’utilisation de l’eau potable afin d’éviter la mise en place de restrictions, nous indique un communiqué ce lundi. En raison de la canicule actuelle, entraînant une sécheresse prématurée, « la capacité des sources à fournir de l’eau diminue rapidement », informe la commune.

Le Conseil communal recommande une utilisation responsable de l’eau, notamment en évitant l’arrosage intensif des pelouses, le lavage des véhicules et toute autre consommation non essentielle. Plus d’informations sur l’économie d’eau potable sont à retrouver ici. /comm-rle