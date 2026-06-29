L’Arc jurassien uni face aux loups ?

Alors que le loup est de retour dans l’Arc jurassien, six sections régionales du parti Les ...
L’Arc jurassien uni face aux loups ?

Alors que le loup est de retour dans l’Arc jurassien, six sections régionales du parti Les Verts souhaitent une collaboration intercantonale pour protéger les troupeaux. Un accent est mis sur l’élevage, la formation et la mise à disposition de chiens de protection.

De gauche à droite, les élues vertes ayant présenté le projet intercantonal : Céline Bartolomucci (GE), Sonia Burri-Schmassmann (JU), Martine Gerber (VD) et Clarence Chollet (NE). (Photo : KEYSTONE/CYRIL ZINGARO) De gauche à droite, les élues vertes ayant présenté le projet intercantonal : Céline Bartolomucci (GE), Sonia Burri-Schmassmann (JU), Martine Gerber (VD) et Clarence Chollet (NE). (Photo : KEYSTONE/CYRIL ZINGARO)

Le loup ignore les frontières administratives. C’est pourquoi les Verts des cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève, Berne, Bâle campagne et du Jura s’unissent pour la protection des troupeaux. Réunis en conférence de presse sur le parvis de la Collégiale de Neuchâtel lundi matin, les six sections cantonales du parti ont présenté une démarche politique commune. Différentes interventions parlementaires seront déposées dans les cantons de l’Arc jurassien d’ici à septembre. Leur but : construire une stratégie coordonnée de protection des troupeaux.

Parmi les mesures figurent la création d’un programme intercantonal d’élevage, de formation et de mise à disposition de chiens de protection. Cette solution, qui a déjà fait ses preuves à l’étranger, est mise en avant par le parti, car c’est un « moyen reconnu de réduire les attaques ». Selon Sonia Burri-Schmassmann, députée verte au Parlement jurassien, cela répond aussi à une « demande des éleveurs ». Elle ajoute qu’il y a une « insuffisance de chiens à disposition, même si on va les chercher à l’étranger, en France ou en Allemagne ». 

Sonia Burri-Schmassmann : « Il faut maintenant arrêter de dire qu’il y a les pro-loups et les anti-loups. » 

Ecouter le son

Environ 300 chiens seraient aujourd’hui reconnus pour travailler en Suisse. Une évaluation par l’association AGRIDEA, mandatée par l’Office fédéral de l’environnement, est nécessaire pour eux avant de pouvoir protéger.


Une réponse cantonale adaptée aux réalités jurassiennes

En outre, la protection des troupeaux a principalement été pensée pour les Alpes et les élevages ovins. Cependant l’Arc jurassien a une réalité tout autre : la majorité des élevages subissant des attaques de loups sont bovins, et les pâturages sont proches des habitations ainsi que des chemins de randonnée. Une adaptation au terrain et aux spécificités jurassiennes est donc nécessaire. La Confédération s’est aussi retirée du programme national d'élevage et a diminué sa participation financière aux mesures de protection.

Afin d’être adaptée et efficace, la réponse doit alors être cantonale. C’est pourquoi des « plans loups » sont actuellement développés dans différents cantons. Neuchâtel vient de se doter du sien à la suite d’une motion de Clarence Chollet, conseillère nationale verte alors députée au Grand Conseil neuchâtelois, en octobre 2023. Le texte s’inspire du modèle vaudois en vigueur depuis plusieurs années. Or, le développement de plusieurs filières cantonales dédiées aux chiens de protection ne ferait pas de sens selon les Verts. Clarence Chollet explique que « ce qui serait intéressant maintenant, c’est d’avoir un plan loup de l’Arc jurassien ».

Clarence Chollet : « Les meutes ne connaissent pas les frontières cantonales. »

Ecouter le son

Avec cette démarche, Les Verts de l’Arc jurassien souhaitent « ouvrir un chantier plus large visant à adapter progressivement l'élevage à la présence durable des grands prédateurs ». Pour cela, les collaborations devront aller au-delà des chiens de protection. Le chemin vers la cohabitation entre le loup et les troupeaux dans la région ne fait que commencer. /ewa


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Une petite armée de pompiers s’active toujours aux Roches-de-Moron

Une petite armée de pompiers s’active toujours aux Roches-de-Moron

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 16:48

Jonathan Gretillat à la présidence du Conseil communal de Neuchâtel

Jonathan Gretillat à la présidence du Conseil communal de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 16:24

Fin des après-midis libres dans les écoles du Littoral

Fin des après-midis libres dans les écoles du Littoral

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 15:29

Le canton de Neuchâtel va sensibiliser à l'éducation sans violence

Le canton de Neuchâtel va sensibiliser à l'éducation sans violence

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 13:55

Articles les plus lus

« Ma Commune à la Une » : Saint-Aubin-Sauges

« Ma Commune à la Une » : Saint-Aubin-Sauges

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 09:30

Le Jura, invité d'honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Le Jura, invité d'honneur de la Fête des vendanges de Neuchâtel

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 09:34

Fuite d’acide chlorhydrique à Marin

Fuite d’acide chlorhydrique à Marin

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 11:05

« Le dossier du lundi » : Les conseils du DFAE pour bien préparer son voyage

« Le dossier du lundi » : Les conseils du DFAE pour bien préparer son voyage

Région    Actualisé le 29.06.2026 - 16:30