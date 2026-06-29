L’Arc jurassien uni face aux loups ?

Le loup ignore les frontières administratives. C’est pourquoi les Verts des cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève, Berne, Bâle campagne et du Jura s’unissent pour la protection des troupeaux. Réunis en conférence de presse sur le parvis de la Collégiale de Neuchâtel lundi matin, les six sections cantonales du parti ont présenté une démarche politique commune. Différentes interventions parlementaires seront déposées dans les cantons de l’Arc jurassien d’ici à septembre. Leur but : construire une stratégie coordonnée de protection des troupeaux.

Parmi les mesures figurent la création d’un programme intercantonal d’élevage, de formation et de mise à disposition de chiens de protection. Cette solution, qui a déjà fait ses preuves à l’étranger, est mise en avant par le parti, car c’est un « moyen reconnu de réduire les attaques ». Selon Sonia Burri-Schmassmann, députée verte au Parlement jurassien, cela répond aussi à une « demande des éleveurs ». Elle ajoute qu’il y a une « insuffisance de chiens à disposition, même si on va les chercher à l’étranger, en France ou en Allemagne ».