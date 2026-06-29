Fin des après-midis libres dans les écoles du Littoral

Les élèves du Littoral doivent à nouveau retourner à l’école l’après-midi. Jeudi et vendredi derniers, les cours de l’après-midi étaient facultatifs pour les écoliers de l’Éoren, l’École obligatoire région Neuchâtel, ainsi que de Cescole, le cercle scolaire de Colombier et environs, en raison des fortes chaleurs. Ils ont même été totalement supprimés en seconde partie de journée pour les élèves du Cercle scolaire des Cerisiers à Gorgier. Avec la baisse des températures, les différents établissements ont rétabli le régime ordinaire.

Au collège des Terreaux à Neuchâtel, durant ces deux jours, le taux de présence a varié en fonction de plusieurs facteurs. « Il y a eu des situations très différentes selon l’âge des élèves et selon les activités prévues », explique Xavier Humair, directeur du collège neuchâtelois. « Chez les plus grands, les 9e, 10e et 11e, nous avons tourné autour de 90 % d’absences l’après-midi. Le vendredi après-midi, il y a même eu beaucoup de classes où il n’y avait aucun élève. Chez les élèves du cycle 2, le taux d’absence a aussi été aux alentours de 80 %. Chez les plus petits, cela dépendait fortement de ce qui était prévu : lorsque l’activité se déroulait sur toute la journée, les absences étaient relativement faibles », ajoute-t-il.

Xavier Humair relève également une mesure qui s’est montrée efficace : « Cela évitait de devoir tout réorganiser, d’organiser des permanences et de communiquer dans l’urgence. Du côté des familles, c’était aussi assez simple : il suffisait d’annoncer l’absence de l’enfant. »