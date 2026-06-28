La Maison du vélo est sur les rails à Neuchâtel

La petite reine, c’est une affaire qui roule à Neuchâtel. La ville aura bientôt sa Maison du vélo. Elle sera inaugurée cet automne à la rue de l’Église. Les locaux de 160 m2 accueillent déjà l’initiateur du projet, le Black Office. Une association qui propose un atelier mécanique participatif, une ressourcerie et une recyclerie autour du vélo.

Elle sera rejointe par Pro Vélo Neuchâtel, ByKarl (un atelier mobile de réparation de vélo), la coopérative Cyclone (entreprise de livraison à vélo) et Défi Vélo (projet de promotion du vélo auprès des jeunes).

L’objectif est de créer des synergies entre les différentes entités et d’accueillir plus largement le public, explique Cyrille Jakob, co-fondateur du Black Office.