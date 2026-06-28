La Maison du vélo est sur les rails à Neuchâtel

Cinq entités sous un même toit pour promouvoir le vélo, en faciliter l’usage et l’accès. Les locaux actuellement occupés par l’association Black office ont été rénovés pour accueillir la future Maison du vélo à Neuchâtel.
La petite reine, c’est une affaire qui roule à Neuchâtel. La ville aura bientôt sa Maison du vélo. Elle sera inaugurée cet automne à la rue de l’Église. Les locaux de 160 m2 accueillent déjà l’initiateur du projet, le Black Office. Une association qui propose un atelier mécanique participatif, une ressourcerie et une recyclerie autour du vélo.
Elle sera rejointe par Pro Vélo Neuchâtel, ByKarl (un atelier mobile de réparation de vélo), la coopérative Cyclone (entreprise de livraison à vélo) et Défi Vélo (projet de promotion du vélo auprès des jeunes).
L’objectif est de créer des synergies entre les différentes entités et d’accueillir plus largement le public, explique Cyrille Jakob, co-fondateur du Black Office.
Cyrille Jakob : « Gentiment c’est un lieu qui est connu à Neuchâtel. »
Pour mener à bien ce projet, il s’agissait de rénover les locaux plutôt vétustes de la future Maison du Vélo. Le budget des travaux se monte à plus de 120'000 francs. La principale difficulté a été de trouver des fonds. Les différents partenaires ont lancé une récolte de fonds.
« C’est un projet qui a été soutenu par toute une série d’entités. »
Si le budget est bouclé, les dons sont toujours les bienvenus, précise Cyrille Jakob.
L’objectif de la Maison du vélo est « de promouvoir le vélo, d’en faciliter l’usage et l’accès ». Il s’agira de développer les activités de l’atelier ouvert au public, d’augmenter le nombre de permanence, d’améliorer localement le circuit de valorisation de pièces. Des cours de mécanique seront aussi proposés.
« Maintenant qu’on a des espaces mieux aménager, c’est l’idée de remettre en avant les cours. »
La Maison du vélo servira aussi de local de stockage, de salle de cours et de bureau pour les entités qu’elle regroupe. /cwi