Fuite d’acide chlorhydrique à Marin

L’alarme automatique de l’entreprise EM Microelectronic s’est déclenchée dimanche après-midi ...
Fuite d’acide chlorhydrique à Marin

L’alarme automatique de l’entreprise EM Microelectronic s’est déclenchée dimanche après-midi. Pompiers et policiers ont déployé d’importants moyens et bouclé le secteur. Il n’y a pas de danger pour la population, assurent les forces de l’ordre.

La police neuchâteloise a bouclé le secteur autour de l'entreprise EM Microelectronic. La police neuchâteloise a bouclé le secteur autour de l'entreprise EM Microelectronic.

Alarme chimique à Marin pour une fuite d’acide chlorhydrique au sein de l’entreprise EM Microelectronic, dimanche en milieu d’après-midi. Les pompiers sont sur place. La police également. Sa mission est de boucler le secteur à titre préventif autour de l’entreprise et de prévenir les riverains. Si les forces de l’ordre précisent qu’il n’y a pas de danger pour la population, elles ont tout de même demandé aux habitants concernés de fermer leurs fenêtres et de rester à l’intérieur.

L’intervention devrait durer jusqu’à 20h au maximum. /cwi


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