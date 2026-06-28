Fuite d’acide chlorhydrique à Marin

Alarme chimique à Marin pour une fuite d’acide chlorhydrique au sein de l’entreprise EM Microelectronic, dimanche en milieu d’après-midi. Les pompiers sont sur place. La police également. Sa mission est de boucler le secteur à titre préventif autour de l’entreprise et de prévenir les riverains. Si les forces de l’ordre précisent qu’il n’y a pas de danger pour la population, elles ont tout de même demandé aux habitants concernés de fermer leurs fenêtres et de rester à l’intérieur.

L’intervention devrait durer jusqu’à 20h au maximum. /cwi