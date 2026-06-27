Roches-de-Moron : un feu de sol demeure actif

Bien que maîtrisé, le feu couve toujours, en sous-sol, aux Roches-de-Moron. Mercredi, un incendie ...
Roches-de-Moron : un feu de sol demeure actif

Bien que maîtrisé, le feu couve toujours, en sous-sol, aux Roches-de-Moron. Mercredi, un incendie a ravagé près de 3'000 m2 de végétation.

Le feu a affecté environ 3'000 mètres carrés de végétation. (Photo : Police neuchâteloise). Le feu a affecté environ 3'000 mètres carrés de végétation. (Photo : Police neuchâteloise).

Trois jours après le début de l’incendie de forêt survenu aux Roches-de-Moron, un feu de végétation se propageant dans le sol reste actif sur le site. Les opérations d’extinction et de surveillance se poursuivent, indique ce samedi la police neuchâteloise dans un communiqué.

Le dispositif déployé à la suite du sinistre a permis de détecter vendredi plusieurs nouveaux départs de feu. Ces foyers sont liés à un feu de sol qui couve sous la surface et persiste dans certains secteurs. Ce type d’incendie progresse lentement à moyenne profondeur et lorsqu’il rencontre des racines, se propage sous terre avant de réapparaître ponctuellement en surface, générant de nouvelles réactivations.

Cette évolution est favorisée par les conditions météorologiques particulièrement chaudes et sèches ainsi que par la topographie des lieux, qui compliquent les opérations d’extinction engageant d’importants moyens.

Le secteur reste fermé au public.

Ce jeudi, le Canton de Neuchâtel a décidé d’interdire les feux en forêt ou à proximité, soit à moins de 50 mètres. Des feux à même le sol sont déconseillés sur le reste du territoire, en raison des conditions météorologiques qui maintiennent un risque élevé de départ de feu. /comm-cwi


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