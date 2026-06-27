L’hôpital de La Chaux-de-Fonds célèbre ses 60 ans

Le public est invité à des portes ouvertes ce samedi, pour fêter l’établissement de soins dont le chantier s’est achevé en 1966. L’occasion de remonter le temps grâce à une exposition et des témoignages et visiter des endroits habituellement réservés aux malades.
Si vous êtes tout proche de la retraite ou déjà rentier, vous vous souviendrez peut-être du 27 juin 1966. Cette année-là, La Chaux-de-Fonds inaugurait son nouvel hôpital à la rue de Chasseral.
Depuis 1848, les citoyens de la Métropole horlogère avaient déjà bénéficié des services dispensés dans deux établissements de soins. D’abord à la rue Numa-Droz, puis à la rue Sophie Mairet.
La période d’après-guerre est marquée par une forte croissance et les besoins en soins se développent parallèlement à l’augmentation de la population. « Il y avait aussi un contexte d’évolution technique et de spécialisation », ajoute Pascal Braichet, l’actuel directeur du site chaux-de-fonnier du RHNE. Il fallait remplacer l’hôpital existant devenu trop petit.
Pascal Braichet : « Il fallait un nouvel hôpital pour satisfaire aux besoins de la population. »
Les plans du nouvel établissement sont finalisés en 1958. En mars 1960, le Conseil général accepte le projet et son crédit de 16,3 millions de francs. Une somme considérable pour l’époque qui sera financée par un impôt spécial.
« L’enveloppe a été dépassée. »
Le chantier démarre le 27 juin 1962. André Sandoz, alors président de la Ville, pose la première pierre. Quatre ans plus tard, jour pour jour, le bâtiment est inauguré. L’hôpital compte près de 400 lits et des installations à la pointe de la modernité.
« Dès son ouverture, l’hôpital de La Chaux-de-Fonds s’est distingué par un plateau technique très moderne. »
Pour accueillir et prendre soin des patients, il faut recruter du personnel médical. Une mission difficile déjà à l’époque. La période connait « une professionnalisation du personnel infirmier ». Les diaconesses jusqu’ici aux petits soins pour les patients se retirent peu à peu.
« À l’époque, on était dans une organisation hospitalière en pleine mutation. »
L’hôpital de La Chaux-de-Fonds a traversé six décennies avec des hauts et des bas. On se souvient notamment de la cantonalisation de l’établissement en 2006 et de la création de ce qui allait devenir le RHNE. Quatre ans plus tard, il y a le transfert de la maternité à Neuchâtel. On parle alors d’un site unique pour l’ensemble du canton. Le peuple, qui a toujours le dernier mot, met son véto en 2017.
Pour célébrer les 60 ans du site de La Chaux-de-Fonds, le RHNE organise des portes ouvertes ce samedi, de 14h à 18h. L’occasion de découvrir une exposition historique, les témoignages vidéo d’anciens collaborateurs et de visiter plusieurs services, dont un bloc opératoire et l’héliport. /cwi