L’hôpital de La Chaux-de-Fonds célèbre ses 60 ans

Si vous êtes tout proche de la retraite ou déjà rentier, vous vous souviendrez peut-être du 27 juin 1966. Cette année-là, La Chaux-de-Fonds inaugurait son nouvel hôpital à la rue de Chasseral.

Depuis 1848, les citoyens de la Métropole horlogère avaient déjà bénéficié des services dispensés dans deux établissements de soins. D’abord à la rue Numa-Droz, puis à la rue Sophie Mairet.

La période d’après-guerre est marquée par une forte croissance et les besoins en soins se développent parallèlement à l’augmentation de la population. « Il y avait aussi un contexte d’évolution technique et de spécialisation », ajoute Pascal Braichet, l’actuel directeur du site chaux-de-fonnier du RHNE. Il fallait remplacer l’hôpital existant devenu trop petit.