Une voiture heurte un passage à niveau à Fleurier
Un accident a eu lieu, ce vendredi, en fin d’après-midi, à Fleurier. Une voiture a percuté ...
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