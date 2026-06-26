Une voiture heurte un passage à niveau à Fleurier

Un accident a eu lieu, ce vendredi, en fin d’après-midi, à Fleurier. Une voiture a percuté ...
Une voiture heurte un passage à niveau à Fleurier

Un accident a eu lieu, ce vendredi, en fin d’après-midi, à Fleurier. Une voiture a percuté le passage à niveau situé à la rue du Grenier, provoquant des perturbations sur le trafic ferroviaire.

Le passage à niveau de la rue du Grenier, à Fleurier, a été endommagé par une voiture, ce vendredi. Le passage à niveau de la rue du Grenier, à Fleurier, a été endommagé par une voiture, ce vendredi.

Un choc entre une voiture et le passage à niveau de la rue du Grenier, à Fleurier, s’est produit ce vendredi après-midi, entre 15h30 et 16h. Selon TransN, des perturbations du trafic ferroviaire sont prévues jusqu’à 19h. /bla


 

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