Fin du régime spécial canicule pour les élèves de l’Eorén (Ecole obligatoire région Neuchâtel). Les enfants scolarisés sur le Littoral est devront retourner à l’école selon l’horaire prévu dès lundi, selon une communication du Comité scolaire de l’Eorén faite aux parents ce vendredi en fin de matinée. Les cours de l’après-midi avaient été rendus facultatifs jeudi et vendredi en raison des fortes chaleurs. La décision de lever cette mesure est liée à la baisse des températures annoncée pour la semaine prochaine. /sbm
Un retour à la normale prévu dès lundi pour les élèves de l’Eorén
Jeudi et vendredi, la présence des enfants était facultative l’après-midi. Cette mesure est ...
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