Un retour à la normale prévu dès lundi pour les élèves de l’Eorén

Jeudi et vendredi, la présence des enfants était facultative l’après-midi. Cette mesure est ...
Un retour à la normale prévu dès lundi pour les élèves de l’Eorén

Jeudi et vendredi, la présence des enfants était facultative l’après-midi. Cette mesure est levée et les élèves devront retourner à l’école comme prévu la semaine prochaine.

Les élèves de l'Eorén devront retourner à l'école selon l'horaire normal dès lundi. (Photo d'illustration) Les élèves de l'Eorén devront retourner à l'école selon l'horaire normal dès lundi. (Photo d'illustration)

Fin du régime spécial canicule pour les élèves de l’Eorén (Ecole obligatoire région Neuchâtel). Les enfants scolarisés sur le Littoral est devront retourner à l’école selon l’horaire prévu dès lundi, selon une communication du Comité scolaire de l’Eorén faite aux parents ce vendredi en fin de matinée. Les cours de l’après-midi avaient été rendus facultatifs jeudi et vendredi en raison des fortes chaleurs. La décision de lever cette mesure est liée à la baisse des températures annoncée pour la semaine prochaine. /sbm


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