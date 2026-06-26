Trafic complètement interrompu en gare de Lausanne

Le trafic ferroviaire était complètement interrompu vendredi en début d'après-midi en gare de Lausanne. La cause de cette perturbation est une absence de tension en raison d'un dérangement aux installations ferroviaires, indiquent les CFF.

Les CFF précisent que les perturbations devraient se poursuivre au moins jusqu'au milieu de l'après-midi, selon un communiqué. Les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R1 et R8 sont concernées. Des retards et des suppressions sont à prévoir. Les CFF invitent les voyageurs à consulter l'horaire en ligne avant leur déplacement. /comm-mlm-ATS