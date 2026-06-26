Peu de prostitution de mineurs dans le canton de Neuchâtel

Des victimes qui sont trompées sur ce qu’elles viennent faire en Europe

En Suisse, la prostitution est légale pour autant, évidemment, que la prostituée ou le prostitué soient majeurs et consentants. Les personnes qui se livrent à cette activité doivent le faire savoir aux autorités compétentes comme n’importe quel indépendant. Georges-André Lozouet relève que la prostitution légale ne pose pas ou peu de problème. En revanche, relève le porte-parole de la Police neuchâteloise, on constate l’apparition depuis quelque temps, et c’est un phénomène national, d’une prostitution qui se déroule parfois dans des Airbnb et qui est le fait de personnes étrangères. « Ce sont des femmes qui viennent d’Asie ou d’Amérique du Sud et qui se prostituent dans un milieu criminel organisé. » Ce sont des victimes qui sont trompées à la base sur ce qu’elles viennent faire en Europe. « Elles tombent dans des réseaux criminels qui les placent dans différents lieux pour travailler. » Ces réseaux organisés agissent depuis l’étranger, ce qui complique la tâche des enquêteurs. Ce qui n’empêche pas la Police neuchâteloise d’ouvrir des enquêtes et d’aboutir. Georges-André Lozouet rend attentifs les propriétaires d'Airbnb à prendre des précautions pour s’assurer que leur bien ne va pas servir à une activité illégale. /sma