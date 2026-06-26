Incendie de forêt : les Roches-de-Moron sous surveillance

L’incendie de forêt aux Roches-de-Moron, qui s’est déclaré mercredi 24 juin, a bien été éteint et maîtrisé. La Police neuchâteloise indique, par voie de communiqué, que le site est désormais placé sous la surveillance du Service de la faune, des forêts et de la nature. Des chutes de pierres restent possibles, notamment sur la route forestière conduisant au barrage du Chatelôt, en raison de l’instabilité du terrain consécutive à l’incendie. Cet accès demeure donc fermé. La Police neuchâteloise rappelle que toute personne qui s’aventurerait dans ce secteur s’exposerait à « des dangers réels pour sa sécurité ».

Le feu a touché environ 3'000 m2 de végétation. Signalé peu après 14h30, jeudi, le sinistre a été maîtrisé vers 21h30 le soir même.

Ce jeudi, le Canton de Neuchâtel a par ailleurs décidé d’interdire les feux en forêt ou à proximité, soit à moins de 50 mètres. Des feux à même le sol sont déconseillés sur le reste du territoire, en raison des conditions météorologiques qui maintiennent un risque élevé de départ de feu. /comm-bla