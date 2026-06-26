Fin de l’exemption de servir automatique pour les ambulanciers

Les ambulanciers ne sont plus automatiquement exemptés de l’obligation de servir. Le Conseil fédéral a modifié sans consultation deux articles de l’ordonnance sur les obligations militaires, entrés en vigueur le 1er juin. Le personnel infirmier, les médecins, les dentistes et les pharmaciens ont également disparu de la liste des « personnes exerçant des activités indispensables » exemptées du service militaire.

Dans le canton, le Service d’incendie et de Secours des Montagnes neuchâteloises a été informé de cette révision « par le biais d’un courriel du Département de la défense », précise Jean-Daniel Zimmerli, adjoint au commandant et président de la Commission des urgences préhospitalières du canton. Le message mentionnait un délai de sept jours pour effectuer des demandes d’exemptions particulières. « D’après nos calculs, quatorze ambulanciers sont concernés sur les trois Services du canton : sept au sein des Ambulances des Vallées neuchâteloises, quatre au SIS des Montagnes et trois à la Brigade sanitaire de Neuchâtel, ce qui représente l’équivalent d’un EPT au total sur l’ensemble du canton », détaille Jean-Daniel Zimmerli, qui n’a pas encore reçu de réponse concernant sa demande d’exemption pour ses ambulanciers concernés.