Poésie en arrosoir veut savoir « ce que réveille la nuit »

Le festival a lieu du 3 au 12 juillet à Evologia, à Cernier pour sa 24e édition. Cette année, l’obscurité reviendra tout au long des prestations proposées. Poésie, pièces de théâtre poétiques, mais aussi musique seront interprétées au cœur des jardins.
La nuit au cœur de la 24e édition de Poésie en arrosoir. Le festival revient du 3 au 12 juillet à Evologia, à Cernier. Deux créations, deux ateliers d’écriture, treize spectacles suisses et internationaux ainsi que 35 représentations viendront rythmer cet événement entre arbres et fleurs. Cette année, le festival s’intéressera à l’obscurité à travers son thème « ce que réveille la nuit ». « Quand je prépare la programmation, je n’ai pas forcément toujours une ligne directrice qui se dessine. Après, avec les propositions qui sont faites, il y a des lignes de force qui apparaissent. Et il y a plusieurs spectacles qui nous parlent de notre rapport à la nuit et à ses mystères », explique Vincent Held, le directeur du festival.
Vincent Held : « C’est dans ce mystère de la nuit qu'on découvre certains trésors. »
Le directeur de Poésie en arrosoir le rappelle : « Ce festival est parti, en 2003, d’une balade poétique dans les jardins, et ça, on y tient beaucoup. » Cette année ne fera pas exception. Le fil rouge de cette édition est une création de Sonia Menoud nommée « Bio dégradable ». Cette performance est issue d’un recueil de poèmes de l’artiste gruérienne. Elle a aussi spécialement été mise sur pied pour l’événement qui se déroule à Evologia. « La scénographie est déjà là, l’idée était d’utiliser ces espaces et de créer une histoire dans ces lieux », explique la metteuse en scène. « C’est un spectacle qui tourne autour des croyances, tout en nous immisçant dans le monde paysan », ajoute-t-elle. Le texte sera interprété par les acteurs professionnels Laurence Iseli, Didier Chiffelle, Olivier Nicola et Amélie Chérubin Soulières.
Découverte de « Bio dégradable » avec Sonia Menoud :
De la musique aussi
Les textes lus, racontés et interprétés à Poésie en arrosoir le seront de différentes manières, notamment en chanson. Pour Vincent Held, ce moyen d’expression offre « un rapport privilégié à la poésie ». « Du fait que ce soit dans le contexte d’un festival de poésie, on écoute différemment les chansons. On a une écoute plus active au sens des paroles, au sens des mots », ajoute le directeur du festival.
Vincent Held : « Je te cite deux, trois chanteur que tu aimes, c’est de la poésie déjà. »
Le festival Poésie en arrosoir sera lancé le 3 juillet et se terminera le 12 juillet. Le programme complet est à retrouver ici. /yca