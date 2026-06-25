Poésie en arrosoir veut savoir « ce que réveille la nuit »

Le directeur de Poésie en arrosoir le rappelle : « Ce festival est parti, en 2003, d’une balade poétique dans les jardins, et ça, on y tient beaucoup. » Cette année ne fera pas exception. Le fil rouge de cette édition est une création de Sonia Menoud nommée « Bio dégradable ». Cette performance est issue d’un recueil de poèmes de l’artiste gruérienne. Elle a aussi spécialement été mise sur pied pour l’événement qui se déroule à Evologia. « La scénographie est déjà là, l’idée était d’utiliser ces espaces et de créer une histoire dans ces lieux », explique la metteuse en scène. « C’est un spectacle qui tourne autour des croyances, tout en nous immisçant dans le monde paysan », ajoute-t-elle. Le texte sera interprété par les acteurs professionnels Laurence Iseli, Didier Chiffelle, Olivier Nicola et Amélie Chérubin Soulières.