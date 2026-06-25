Neuchâtel interdit d'allumer des feux en forêt ou à proximité

Interdiction d'allumer des feux en forêt. Il est notamment demandé pour les grillades, d’utiliser les barbecues aménagés (pas de contact direct avec le sol), a indiqué l'Etat de Neuchâtel. Le canton demande aussi de renoncer à faire du feu en plein air en cas de vent et de rafales, de ne jamais jeter des mégots ou des allumettes, de s’éloigner de manière importante des arbres et de la végétation sèche et de bien surveiller et éteindre un feu.

Le canton a déjà été touché par un sinistre en lien avec la canicule. Un incendie de forêt s’est déclaré mercredi en début d'après-midi au lieu-dit Les Roches-de-Moron, sur le territoire des Planchettes (NE), dans un secteur particulièrement escarpé. Le feu, qui a touché une surface d'environ 3000 m2 de végétation, a pu être contenu en soirée. Les autorités demandent une attention toute particulière à la population, le canton étant au degré 4 de canicule.

/ ATS