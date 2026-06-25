Les grands moyens pour l’incendie des Roches-de-Moron

En cette période de grande chaleur, le premier gros incendie de forêt de la saison s’est déclaré mercredi aux Roches-de-Moron, à proximité des Planchettes. Signalé peu avant 14h30, le sinistre s’est déclaré dans une zone délicate d’accès : escarpé et présentant un fort risque de propagation. Il n’y a pas eu de victimes. La Police neuchâteloise a rendu compte de ces événements dans un communiqué publié jeudi matin.

Afin de maîtriser les flammes, un hélicoptère d’Air-Glaciers a été mobilisé et a effectué 65 largages. La police a dépêché sept gendarmes, dont un pilote de drone chargé de s’assurer qu’il n’y avait personne d’exposé dans la zone.





Incendie maîtrisé

Le feu a touché environ 3'000 m2 de végétation. En raison de la nature des lieux, les sous-bois ont été plus affecté que les arbres eux-mêmes. Le sinistre a été maîtrisé vers 21h30, mais comme l’explique le porte-parole de la Police neuchâteloise Georges-André Lozouet, le site reste sous surveillance et interdit au public, pour des raisons de sécurité et en fonction des besoins de l’enquête.

L’événement se caractérise par l’importance des moyens déployés mais aussi par les conditions de travail difficile des pompiers, en raison de la canicule.