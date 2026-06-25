Le vote électronique se prépare à Neuchâtel

Après les failles critiques découvertes en 2019, le code du vote électronique a été revu de ...
Le vote électronique se prépare à Neuchâtel

Après les failles critiques découvertes en 2019, le code du vote électronique a été revu de fond en comble. Conçu à Neuchâtel, au sein de l’Hôtel des Postes, le vote électronique se veut plus sûr que jamais.

Le Centre de cryptographie de La Poste est basé à Neuchâtel, dans l'Hôtel des Postes. Le Centre de cryptographie de La Poste est basé à Neuchâtel, dans l'Hôtel des Postes.

Les citoyens neuchâtelois devraient pouvoir voter à nouveau de manière électronique pour le scrutin du 29 novembre 2026. Autrefois pionnier, le canton de Neuchâtel offrait cette possibilité de 2005 à 2019, jusqu’à ce que des failles critiques de sécurité soient découvertes dans le code source.

Conçu à Neuchâtel, le nouveau système se veut à la pointe de la technologie, pour parer à toute attaque de hackers. Baptiste Lanoix, responsable du vote électronique au sein de La Poste, l’assure : « On a refait tout le système pour qu’il soit adapté au nouveau contexte juridique et à l’époque actuelle de 2026. »

Baptiste Lanoix : « On a complètement redéveloppé le système. »

Ecouter le son

Si le vote électronique se prépare au sein de l’Hôtel des Postes, c’est loin d’être un hasard. La proximité de l’Université de Neuchâtel, de la Haute école Arc, ainsi que du site de l’EPFL permettent de trouver les talents nécessaires aux tâches complexes de cryptographie, notamment.

« On a une équipe technique ici avec des compétences très poussées. »

Ecouter le son

Le Canton de Neuchâtel devrait être le premier de Suisse romande à proposer à nouveau le vote électronique, depuis les nouveaux essais. Il doit encore attendre la validation de la Confédération pour proposer le vote électronique, ce qui devrait être obtenu au mois de septembre. Le Canton de Genève devrait suivre au moins de juin 2027. Pour l’heure, les Cantons de Bâle-Ville, Saint-Gall, Thurgovie et des Grisons offrent cette possibilité, rejoints récemment par le Canton de Lucerne, qui vient d’obtenir l’accord du Conseil fédéral pour la votation du 27 septembre. /bla


 

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