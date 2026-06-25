Le vote électronique se prépare à Neuchâtel

Les citoyens neuchâtelois devraient pouvoir voter à nouveau de manière électronique pour le scrutin du 29 novembre 2026. Autrefois pionnier, le canton de Neuchâtel offrait cette possibilité de 2005 à 2019, jusqu’à ce que des failles critiques de sécurité soient découvertes dans le code source.

Conçu à Neuchâtel, le nouveau système se veut à la pointe de la technologie, pour parer à toute attaque de hackers. Baptiste Lanoix, responsable du vote électronique au sein de La Poste, l’assure : « On a refait tout le système pour qu’il soit adapté au nouveau contexte juridique et à l’époque actuelle de 2026. »