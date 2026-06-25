Le CSEM crée les Prix Claude Nicollier et récompense une avancée solaire

Le CSEM entend mettre en lumière les innovations qui ont un impact concret sur l’industrie et la société. L’institution neuchâteloise annonce ce jeudi la création des Prix Claude Nicollier, en référence au premier astronaute suisse et ancien président du CSEM durant près de 20 ans. Cette nouvelle distinction sera attribuée chaque année à des personnes ou des équipes qui se démarquent par leurs travaux de recherche ou leurs innovations technologiques. Deux catégories ont été créées : le Prix Claude Nicollier de l’excellence en recherche et le Prix Claude Nicollier de l’invention. Chacune est dotée de 5'000 francs.

Pour cette première édition, le Prix Claude Nicollier de l’excellence en recherche revient à Kerem Artuk, ingénieur en recherche et développement au CSEM. En collaboration avec des équipes du CSEM, du laboratoire photovoltaïque de l’EPFL et 15 partenaires internationaux, il a participé au projet européen TRIUMPH.





Un record mondial pour l’énergie solaire

Les chercheurs ont développé une cellule solaire de nouvelle génération. Pour la première fois, une cellule solaire a dépassé les 30% d’efficacité certifiée, établissant un record mondial. Les résultats ont été publiés en 2026 dans la revue scientifique « Nature ».

« En distinguant Kerem Artuk, nous reconnaissons un chercheur qui allie excellence scientifique et applications concrètes », souligne Alexandre Pauchard, directeur général du CSEM. Le Prix Claude Nicollier de l’invention a, lui, été attribué plus tôt cette année à Noa Schmid. Le chercheur a développé des technologies permettant aux laboratoires d’analyser des échantillons biologiques plus rapidement, avec davantage de précision et à moindre coût. /comm-mlm