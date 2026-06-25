Des résultats positifs et une poursuite de la transformation des CJ en 2025

Une année 2025 globalement positive pour les CJ. Les chemins de fer du Jura ont tenu leur assemblée générale jeudi soir à La Chaux-de-Fonds. Ils ont tiré plusieurs enseignements du dernier exercice. L’entreprise de transport a notamment enregistré un bénéfice de plus de 122'000 francs l’année dernière. Les CJ expliquent également dans un communiqué vouloir poursuivre « leur transformation tout en renforçant leur rôle d’acteur majeur du transport public de l’Arc jurassien ».

L’année écoulée a aussi été marquée par des évolutions « contrastées » de la demande. Le nombre global de voyageurs a diminué de 6,3% notamment en raison d’une baisse du trafic pendulaire. A l’inverse, la fréquentation touristique a poursuivi sa progression. Les voyages effectués durant le week-end ont augmenté de 13,7%. Le transport de marchandises a également connu une progression de 21,2%. Les CJ ont ainsi transporté presque 64'000 tonnes l’année dernière.





La stratégie 2040 se concrétise

Les chemins de fer du Jura ont également présenté leur stratégie 2040 l’année dernière. Le cadre de référence du développement futur de l’entreprise est décliné en 20 projets. Certaines initiatives ont déjà produit des résultats « tangibles ». Les CJ citent notamment « les travaux menés dans le développement du transport de marchandises ou la recherche de synergies avec TransN ou encore l’amélioration de la documentation des processus ».

L’assemblée générale des CJ est encore revenue sur l’arrivée de la nouvelle directrice Rébecca Dougoud il y a presque trois mois. La Franco-Suisse devra justement « mettre en œuvre la stratégie 2040 et poursuivre le développement de l’entreprise ».

Les Chemins de fer du Jura indiquent encore qu’ils inaugureront leur nouvelle halte « Sous-la-Velle » dans la zone industrielle du Noirmont l’année prochaine. Un arrêt qui permettra notamment aux CJ de « renforcer leur proximité avec les entreprises ». /comm-fwo