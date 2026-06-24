La bufflonne n’a pas résisté au choc

Une sculpture de l’artiste italien Davide Rivalta a été renversée mercredi matin sur la place Pury, à Neuchâtel. Selon les informations fournies sur les réseaux sociaux de la Ville, l’incident s’est produit lors d’une manœuvre d’un camion de livraison.

L’œuvre concernée est l’une des bufflonnes qui composent l’installation exposée au cœur de la ville. D’un poids d’environ une tonne, la sculpture est tombée au sol sous l’effet du choc.

Les services de la voirie sont intervenus pour relever et déplacer l’œuvre à l’aide d’un véhicule lourd. Aucune personne n’a été blessée lors de l’incident. /comm-aca