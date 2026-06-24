La bufflonne n’a pas résisté au choc

Une des bufflonnes de Davide Rivalta, installées sur la place Pury, a été renversée mercredi ...
La bufflonne n’a pas résisté au choc

Une des bufflonnes de Davide Rivalta, installées sur la place Pury, a été renversée mercredi matin par un camion de livraison. L’œuvre a été évacuée par les services de la voirie et doit désormais être examinée afin d’évaluer l’étendue des dommages.

Une des bufflonnes de Davide Rivalta, installées sur la Place Pury a été renversée par un camion de livraison. (Photo : Ville de Neuchâtel) Une des bufflonnes de Davide Rivalta, installées sur la Place Pury a été renversée par un camion de livraison. (Photo : Ville de Neuchâtel)

Une sculpture de l’artiste italien Davide Rivalta a été renversée mercredi matin sur la place Pury, à Neuchâtel. Selon les informations fournies sur les réseaux sociaux de la Ville, l’incident s’est produit lors d’une manœuvre d’un camion de livraison.

L’œuvre concernée est l’une des bufflonnes qui composent l’installation exposée au cœur de la ville. D’un poids d’environ une tonne, la sculpture est tombée au sol sous l’effet du choc.

Les services de la voirie sont intervenus pour relever et déplacer l’œuvre à l’aide d’un véhicule lourd. Aucune personne n’a été blessée lors de l’incident. /comm-aca


Actualisé le

 

Actualités suivantes

La Fondation culturelle de la BCN soutient 13 projets artistiques

La Fondation culturelle de la BCN soutient 13 projets artistiques

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 14:42

Une partie du collège des Sablons devra être démolie

Une partie du collège des Sablons devra être démolie

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 14:49

Emmaüs Cressier cherche de nouveaux locaux

Emmaüs Cressier cherche de nouveaux locaux

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 12:30

Avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi à Saint-Blaise

Avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi à Saint-Blaise

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 12:17

Articles les plus lus

Les loups pourraient être abattus plus facilement

Les loups pourraient être abattus plus facilement

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 10:06

« Faites-nous rire » : Aude Bourrier victime d’un mini-fauve domestique

« Faites-nous rire » : Aude Bourrier victime d’un mini-fauve domestique

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 10:29

Avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi à Saint-Blaise

Avant-dernière étape de la Raiffeisen Trans VTT mercredi à Saint-Blaise

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 12:17

Emmaüs Cressier cherche de nouveaux locaux

Emmaüs Cressier cherche de nouveaux locaux

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 12:30