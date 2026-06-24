Une partie du collège des Sablons devra être démolie

La Ville de Neuchâtel lance une nouvelle phase de travaux sur l’ancien collège des Sablons. Le bâtiment s’était partiellement effondré le 23 mai. Après une première phase de sécurisation du périmètre, de surveillance et d’analyses, la Ville et ses partenaires se préparent à des travaux de déconstruction. À partir de la semaine du 29 juin, un nouveau chantier démarre pour déconstruire le toit et l’aile ouest du bâtiment. « L’objectif est de réduire les risques liés à la stabilité du bâtiment et de préserver au maximum les parties qui pourraient être conservées pour la suite du projet », peut-on lire dans le communiqué transmis ce mercredi. Cette première phase du chantier devrait durer plusieurs semaines, en fonction des constats sur le terrain et des conditions météorologiques.

La Ville précise que les travaux de démolition du toit seront réalisés au moyen d’une autogrue et d’une nacelle. Puis, l’aile ouest sera démolie, uniquement conservée au niveau du rez-de-chaussée. Pour soutenir la stabilité du bâtiment pendant les travaux, des câbles viendront le ceinturer.

Une fois cette étape terminée, une nouvelle analyse du reste du bâtiment et de sa stabilité sera effectuée. Ainsi les prochaines actions ne sont pas encore communiquées. /comm-lgn