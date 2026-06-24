Les feux d’alerte des lacs romands entièrement modernisés

Le vent souffle sur le lac de Neuchâtel, ce mercredi. Nous sommes pourtant loin d’un avis de tempête, pour des vents à partir de 60 km/h, ou même d’un avis de fort vent, dès 46 km/h. Pour la démonstration, un feu d’alerte sera toutefois déclenché. Une lumière orange et pivotante s’allume du côté d’Yverdon. Ce feu fait partie de l’un des 36 points lumineux répartis sur les lacs Léman, de Neuchâtel et de Morat.

Ils ont été remplacés dans leur intégralité et modernisés. Autrefois, les feux « à éclipses » étaient des ampoules à sodium munies d’un cache qui leur tournait autour. Aujourd’hui, le système est composé de LED et s’enclenche immédiatement dès qu’un avis est perçu par le système.