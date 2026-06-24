« Faites-nous rire » : Aude Bourrier victime d’un mini-fauve domestique

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
« Faites-nous rire » : Aude Bourrier victime d’un mini-fauve domestique

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

Aude Bourrier, au temps ou une morsure de chat ne l’empêchait pas de conduire. (Photo : Aude Bourrier) Aude Bourrier, au temps ou une morsure de chat ne l’empêchait pas de conduire. (Photo : Aude Bourrier)

Cette semaine, Aude Bourrier a manqué son dernier passage dans « La Matinale » pour une raison que même les scénaristes de séries médicales n’auraient pas osé imaginer : une morsure de chat. Oui, un simple chat. Enfin « simple », jusqu’au moment où ce petit félin d’intérieur décide de se prendre pour un tigre du Bengale. Résultat : passage obligé par la case soins et chronique à distance. Une mésaventure qui rappelle qu’en Suisse aussi, les animaux domestiques peuvent transformer une journée ordinaire en épisode de survie. Selon plusieurs études vétérinaires, les morsures de chat sont d’ailleurs souvent plus problématiques qu’on l’imagine, leurs dents fines pouvant provoquer des infections rapides et parfois sérieuses.

Opaline, le fauve en question qui a failli tuer Aude Bourrier (Photo : Aude Bourrier) Opaline, le fauve en question qui a failli tuer Aude Bourrier (Photo : Aude Bourrier)

Mais fidèle à elle-même, Aude Bourrier a préféré transformer son drame en aventure qui fait rire. Entre autodérision, récit catastrophe et portrait peu flatteur de son compagnon à quatre pattes, l’humoriste a surtout offert un moment où beaucoup de propriétaires d’animaux se sont reconnus : ce moment précis où l’on continue à appeler « mon bébé » une créature qui vient pourtant de nous envoyer aux urgences. Une preuve supplémentaire que dans « La Matinale », même une absence peut devenir un sketch.

Chronique complète :

Ecouter le son

La semaine prochaine, et en guise de conclusion de la saison, Lord Betterave célébrera son dernier passage dans « Faites-nous rire ». Avant de le retrouver pour un nouveau rendez-vous à la rentrée (à découvrir en août). La der dans « La Matinale » de Lord Betterave, c’est mercredi, à 7h45. /rd


 

Actualités suivantes

Les loups pourraient être abattus plus facilement

Les loups pourraient être abattus plus facilement

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 10:06

Bientôt plus un seul magasin aux Galeries 56 à La Chaux-de-Fonds

Bientôt plus un seul magasin aux Galeries 56 à La Chaux-de-Fonds

Région    Actualisé le 23.06.2026 - 18:00

Les élèves du Littoral neuchâtelois en congé canicule les après-midi

Les élèves du Littoral neuchâtelois en congé canicule les après-midi

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 10:44

Le gratin de l'agroforesterie européenne se réunit à Neuchâtel

Le gratin de l'agroforesterie européenne se réunit à Neuchâtel

Région    Actualisé le 24.06.2026 - 10:40

Articles les plus lus