« Faites-nous rire » : Aude Bourrier victime d’un mini-fauve domestique

Cette semaine, Aude Bourrier a manqué son dernier passage dans « La Matinale » pour une raison que même les scénaristes de séries médicales n’auraient pas osé imaginer : une morsure de chat. Oui, un simple chat. Enfin « simple », jusqu’au moment où ce petit félin d’intérieur décide de se prendre pour un tigre du Bengale. Résultat : passage obligé par la case soins et chronique à distance. Une mésaventure qui rappelle qu’en Suisse aussi, les animaux domestiques peuvent transformer une journée ordinaire en épisode de survie. Selon plusieurs études vétérinaires, les morsures de chat sont d’ailleurs souvent plus problématiques qu’on l’imagine, leurs dents fines pouvant provoquer des infections rapides et parfois sérieuses.