« Faites-nous rire » : Aude Bourrier victime d’un mini-fauve domestique

Cette semaine, Aude Bourrier a manqué son dernier passage dans « La Matinale » pour une raison que même les scénaristes de séries médicales n’auraient pas osé imaginer : une morsure de chat. Oui, un simple chat. Enfin « simple », jusqu’au moment où ce petit félin d’intérieur décide de se prendre pour un tigre du Bengale. Résultat : passage obligé par la case soins et chronique à distance. Une mésaventure qui rappelle qu’en Suisse aussi, les animaux domestiques peuvent transformer une journée ordinaire en épisode de survie. Selon plusieurs études vétérinaires, les morsures de chat sont d’ailleurs souvent plus problématiques qu’on l’imagine, leurs dents fines pouvant provoquer des infections rapides et parfois sérieuses.
Mais fidèle à elle-même, Aude Bourrier a préféré transformer son drame en aventure qui fait rire. Entre autodérision, récit catastrophe et portrait peu flatteur de son compagnon à quatre pattes, l’humoriste a surtout offert un moment où beaucoup de propriétaires d’animaux se sont reconnus : ce moment précis où l’on continue à appeler « mon bébé » une créature qui vient pourtant de nous envoyer aux urgences. Une preuve supplémentaire que dans « La Matinale », même une absence peut devenir un sketch.
Chronique complète :
La semaine prochaine, et en guise de conclusion de la saison, Lord Betterave célébrera son dernier passage dans « Faites-nous rire ». Avant de le retrouver pour un nouveau rendez-vous à la rentrée (à découvrir en août). La der dans « La Matinale » de Lord Betterave, c’est mercredi, à 7h45. /rd