Emmaüs Cressier cherche de nouveaux locaux

Le choc et l’étonnement ont rapidement laissé place à la positive attitude. Les employés et bénévoles d’Emmaüs Cressier ont appris le 12 juin que le bail des locaux qu’ils occupent n’était pas reconduit en juin 2027. Ce qui laisse une année pour retrouver de nouveaux locaux idéalement dans l’Entre-deux lac.
Emmaüs Cressier devra quitter les locaux qu’il occupe depuis bientôt cinq ans. Le bail, qui arrive à échéance en juin 2027, n’a pas été reconduit par les propriétaires. Le magasin de deuxième main compte trois employés à temps partiel et peut s’appuyer sur 25 bénévoles pour ses diverses activités. La nouvelle leur est parvenue le 12 juin. Et elle n’a pas tout de suite été simple à digérer, explique Odile Schleppi, responsable du magasin Emmaüs Cressier. « Il y a eu dans un premier temps de l’étonnement, c’était même un choc pour certains. Mais on s’est tout de suite c’est une opportunité de trouver autre chose. On reste très positif. »
Actuellement, Emmaüs Cressier occupe une surface d’environ 400m2. Il s’agit de retrouver l’équivalent, souligne Odile Schleppi. « On cherche dans l’Entre-deux-Lacs, donc idéalement rester à Cressier ou aller au Landeron, Cornaux, voire Marin ou St-Blaise. On n’est pas fermé. » Avec des critères précis. Des locaux, si possible, de plain-pied pour que le magasin soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Et un loyer abordable. »
Odile Schleppi : « Nos bénévoles venant des villages avoisinants, on aimerait rester dans le coin. »
Succès grandissant pour la marchandise de deuxième main
Depuis son ouverture en 2022, le magasin Emmaüs à Cressier « fonctionne très bien, on a de bons liens avec les habitants », selon la responsable du magasin. Il propose des produits très diversifiés, beaucoup de textiles, de l’électroménager, des jouets, des livres. Il y a aussi un atelier de réparation à des prix libres.
« On est presque devenu un réflexe pour la population. »
« On remarque que les gens viennent volontiers chez nous pour trouver un article avant d’aller le trouver dans une surface commerciale. C’est appréciable. Ça fait partie d’une certaine écologie, d’une économie, du réemploi de certains articles. C’est un chouette magasin et on s’y sent bien », conclut Odile Schleppi.
Contactée, l’une des propriétaires des lieux n’a pas souhaité communiquer quelle suite elle envisage pour les locaux occupés par Emmaüs. /jpp