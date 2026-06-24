Emmaüs Cressier cherche de nouveaux locaux

Emmaüs Cressier devra quitter les locaux qu’il occupe depuis bientôt cinq ans. Le bail, qui arrive à échéance en juin 2027, n’a pas été reconduit par les propriétaires. Le magasin de deuxième main compte trois employés à temps partiel et peut s’appuyer sur 25 bénévoles pour ses diverses activités. La nouvelle leur est parvenue le 12 juin. Et elle n’a pas tout de suite été simple à digérer, explique Odile Schleppi, responsable du magasin Emmaüs Cressier. « Il y a eu dans un premier temps de l’étonnement, c’était même un choc pour certains. Mais on s’est tout de suite c’est une opportunité de trouver autre chose. On reste très positif. »

Actuellement, Emmaüs Cressier occupe une surface d’environ 400m2. Il s’agit de retrouver l’équivalent, souligne Odile Schleppi. « On cherche dans l’Entre-deux-Lacs, donc idéalement rester à Cressier ou aller au Landeron, Cornaux, voire Marin ou St-Blaise. On n’est pas fermé. » Avec des critères précis. Des locaux, si possible, de plain-pied pour que le magasin soit accessible aux personnes à mobilité réduite. Et un loyer abordable. »