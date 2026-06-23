Patricia Rosselet Pianaro : 37 ans d’engagement communal

Aucun regret toutefois pour Patricia Rosselet Pianaro, au contraire : « si je devais refaire ma vie, je la referais exactement de la même manière. Je souhaite à tout le monde d’avoir un parcours professionnel tel que le mien, avec une satisfaction dans son travail. »

Encore engagée quelques jours par semaine jusqu'à ce jeudi pour épauler Cloé Verstraeten, qui lui a succédé au poste d’administratrice communale, Patricia Rosselet Pianaro se réjouit de profiter de sa « nouvelle tranche de vie qui s’ouvre. » /aes