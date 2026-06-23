Patricia Rosselet Pianaro : 37 ans d’engagement communal

Elle a eu les deux pieds dans l’administration communale tout au long de sa carrière : Patricia Rosselet Pianaro, administratrice communale à La Côte-aux-Fées depuis 12 ans, part officiellement à la retraite ce jeudi. Elle a commencé sa carrière en 1988, comme administratrice communale à Saint-Sulpice ; un poste qu’elle a occupé pendant 20 ans, jusqu’à la naissance de la commune fusionnée de Val-de-Travers le 1er janvier 2009. Elle y a été engagée comme secrétaire de direction pendant cinq ans avant de retourner au métier d’administratrice communale à La Côte-aux-Fées, restée indépendante de la commune fusionnée. Après deux décennies à un poste central pour une petite commune, Patricia Rosselet Pianaro explique sans détour qu’elle s’ennuyait à Val-de-Travers : « La première année a été intéressante, car il s’agissait de constituer la nouvelle commune, mais par la suite, le travail n’était plus si varié et surtout je n’avais plus du tout de contact avec la population alors que c’était pour moi un élément central. »
Patricia Rosselet Pianaro : « Je n’avais aucune idée de ce qui m’attendais. »
Satisfaction
La presque retraitée était pourtant arrivée presque par hasard au métier d’administratrice communale, elle qui se destinait au départ à l’enseignement. « Après avoir fait des remplacements, il s’est avéré que cela ne me plaisait pas. Je cherchais un emploi et quand j’ai lu l’intitulé du poste, je me suis dit que ça pouvait être intéressant, mais je ne m’étais pas rendue compte de l’ampleur de la tâche qui m’attendait », se souvient-elle en souriant. Il faut dire qu’à l’époque ses missions comprenaient « tout : la comptabilité, les ressources humaines, la facturation, l’état civil, le bureau du chômage, l’action sociale, etc. »
« On a professionnalisé certains domaines dont on s’occupait initialement. »
Aucun regret toutefois pour Patricia Rosselet Pianaro, au contraire : « si je devais refaire ma vie, je la referais exactement de la même manière. Je souhaite à tout le monde d’avoir un parcours professionnel tel que le mien, avec une satisfaction dans son travail. »
Encore engagée quelques jours par semaine jusqu'à ce jeudi pour épauler Cloé Verstraeten, qui lui a succédé au poste d’administratrice communale, Patricia Rosselet Pianaro se réjouit de profiter de sa « nouvelle tranche de vie qui s’ouvre. » /aes